文大4人群聚「無症狀逛遍宿舍」　300多人共用衛浴恐中鏢

▲文化大學大倫館4名住宿生確診。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

文化大學昨（1）日公布新增4名學生確診，4人皆住在男生宿舍大倫館，但非同寢室友，今日其他住宿生將進行快篩檢測。因345名留校住宿生皆使用公共衛浴空間，洗澡時更不可能戴著口罩，恐怕釀成校園群聚感染。

文化大學官網資料指出，大倫館共有1157床位，在進行遠距教學措施後，仍有300多位學生留宿大倫館，根據《TVBS》報導，住在5樓的學生（案8057）在5月29日確診，30日再新增一名住在3樓的馬來西亞僑生，31日又有2名住在3樓的港生因為要返國進行篩檢，才發現是無症狀感染者。

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▲▼文化大學大倫館衛浴空間。（圖／翻攝自文化大學官網）



文化大學教務長方元沂表示，和確診者同寢的住宿生已進行一人一室隔離，今（2）日將讓345位同學快篩檢測。因住宿生皆使用公共衛浴空間，且更難要求在洗澡時戴口罩，不免讓人擔心病毒由此蔓延，爆發出校園群聚感染。

耳鼻喉科醫師曾哲鳳先前就指出，公用浴廁的傳染風險很高，且多數人會在這空間將口罩拿下，「他在這一霎那就把有病毒的粒子散佈在這些空間裡面，然後病毒可能就在這個空氣裡，或者可能掉落在這個廁所裡面的每一個角落。」