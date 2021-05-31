新北168個市場跟進「身分證尾數」分流？　侯友宜：由各自治會訂定

▲新北市統計，有38%足跡出現在傳統市場。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

國內疫情嚴峻，傳統市場人潮擁擠恐造成防疫破口，目前包括台中、高雄、桃園、新竹、基隆等縣市都紛紛宣布，傳統市場將依身份證尾數進行分流管制。針對新北是否會跟進？市長侯友宜31日受訪時回應，新北有168個市場，每個市場的動線、經營方式不同，因此分流管制方式由自治會訂定，做不好就停業。

侯友宜昨天在防疫應變會議記者會指出，根據新北調查37,722筆足跡，扣除居家足跡後，公共場域足跡以傳統市場為大宗，佔38％、賣場佔28％、其他公共場所（金融機構、宮廟等）佔19％、公園則有15％，並不斷呼籲市民「買了就走，不要聊天，減少出來買的次數」，他已要求嚴格稽查市場防疫作為，「做不到就停業」。

為防止市場內出現隱形傳播鍊，包括台中、高雄、桃園、新竹、基隆等多個縣市紛紛宣布，傳統市場依身份證尾數進行分流管制，至於新北是否會跟進？侯友宜31日受訪時回應，每一個市場的動線以及經營的方式、場域完全不一樣，不管是用身分字號、門牌號碼或是用其他任何方式，只要能夠做得落實，這才是最重要的。

侯友宜說，新北共有168個市場，管制方式都由自治會來訂定，如果做不到就停業，「其實用任何的方式，只要能夠做到分流管控都是好方法，大家一起來就整個現場狀況做最好的分流管制，做不好就停業。」