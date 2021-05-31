疫期鼓勵民眾宅在家　桃園路外汽機車停車格假日不收費

▲疫期桃園路外汽機車停車格，假日不收費。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，全國三級警戒日期延長，為鼓勵民眾假日宅在家，桃園市長鄭文燦31日於市府防疫會報中表示，迄6月14日防疫期間，桃園市路邊的機車以及汽車的停車格，一律假日免收費。

鄭市長表示，疫期大部分的居民平日、假日都會待在家裡，非必要的外出也減少了，為鼓勵民眾留在家裡是一個重要的防疫政策，因此交通局所管理的停車格部分，決定戶外停車格，就路外停車格以及機車的停車格假日不收費，也能夠鼓勵民眾假日不外出，待在家裡。

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