南台灣首座　台積電捐贈奇美醫學中心「零接觸防疫採檢站」

▲南台灣首座「零接觸防疫採檢站」設立台南市新市區西拉雅公園停車場，提供防疫採檢等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19新冠肺炎疫情下潛藏很多未知感染的風險，台積電為保護醫護人員並達到零接觸、低感染的環境，捐贈奇美醫學中心南台灣首座「零接觸防疫採檢站」捐贈典禮，由臺南市長黃偉哲、奇美醫學中心院長邱仲慶、科技部南部科學園區管理局局長蘇振綱共同見證。

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台積電有鑑於COVID-19新冠肺炎疫情嚴峻，民眾或是從業人員PCR檢測需求甚多，快速響應中央流行疫情指揮中心於5月20日全國防疫會議中決議「請各地方政府儘速盤點熱區採檢站設立事宜」，除台積電公司帶頭捐款，台積電慈善基金會董事長張淑芬立即開放同仁捐款平台，基金會並與奇美醫院合作，考量臺南科學園區從業人員因工作因素及出境人士需提供COVID-19新冠肺炎PCR檢測陰性報告的自費採檢者眾多，故於台積電廠區所在城市設置南台灣首座「零接觸防疫採檢站」，並呼籲企業可以一起力挺醫護，給予醫療人員更實質的打氣跟支持。

奇美醫學中心指出「零接觸防疫採檢站」特點是：1、移動性高：採檢站可移動到所需的採檢位置。2、擴充彈性大：可依照需求擴充貨櫃數量。3、零接觸&低感染：內部隔間設置、試劑調配站使醫護人員和檢疫者零接觸降低感染風險。4、快速提供報告：整合安全並全自動化，在25分鐘內得到RT-PCR核酸檢測報告。5、內部正 負壓管理：降低醫護人員和採檢者感染風險。6、減少醫療人力：可增加採檢人數並減少醫療人力。7、舒適的空間：讓醫療人員可以在炎熱的天氣下有冷氣舒適的空間進行採檢。

南台灣首座「零接觸防疫採檢站」設立於台南市新市區西拉雅公園停車場，台積電捐助奇美醫學中心建置整座一體化進行PCR核酸快速篩檢及獨立可移動的空間，包含正負壓環境建置、冷氣舒適空間、高強度紫外線殺菌燈、高效率空氣微粒子過濾網（HEPA）、試劑自動轉液系統、生物隔離措施、快速RT-PCR檢測系統報告等設施的「零接觸防疫採檢站」。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，奇美醫學中心成立迄今逾53年，守護嘉南地區民眾的健康，面對COVID-19新冠肺炎疫情，奇美醫學中心全院嚴陣以待並堅守崗位。從接收、採檢、診斷及運送病人，到院內環境清消，都毫不懈怠並謹慎嚴密的對待每個環節。邱院長感謝台南市政府團隊居中協調聯繫，促成三方合作，造福台南市民。

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