蓬佩奧曝：武漢實驗室秘密進行「軍事研究」　恐造更多致命病毒！

▲ 新冠病毒自實驗室外洩的說法再度引起關注。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情起源至今不明，病毒自中國武漢實驗室外洩的假設起初被指為陰謀論，如今重新受到關注。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認為，有大量證據證明「實驗室意外說」，更披露武漢病毒學研究所進行民用研究的同時，也從事軍事活動。

蓬佩奧29日登上《福斯新聞》節目表示，「我能肯定的是，我們知道他們在那個實驗室裡進行與解放軍有關的工作，所以他們從事軍事活動的同事，也進行他們所謂的民間研究。他們拒絕告訴我們那是什麼研究，拒絕描述二者的性質。當世界衛生組織試圖進入，他們拒絕了。」

現任總統拜登（Joe Biden）日前呼籲進一步調查疫源，蓬佩奧對此表示，拜登政府對大流行起源及武漢研究所的調查非常重要，「當我在去年春天首次提到，有大量證據表明病毒是從武漢實驗室洩露，我就已經知道，那裡有人生病，科學家也生病了，而他們正在進行功能增強（gain of function）研究，使病毒更具傳染性，更為致命。現在的政府必須採取行動。」

人們普遍認為，新冠大流行源自武漢，但病毒究竟來自市場或研究所的爭論仍在繼續。美國前總統川普（Donald Trump）支持實驗室意外說，媒體與專家則稱其為陰謀論，但在中國阻止WHO調查，加上武漢實驗室爆出多名人員去年11月出現肺炎症狀，這種說法再次受到重視。美國情報界正積極調查，將在90天內向拜登提交報告。

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