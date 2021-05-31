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農漁業紓困補助、租稅緩繳及減免　嘉縣防疫紓困懶人包一次看

▲嘉義縣提防疫紓困。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣防疫紓困。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前防疫會議中，除了說明目前的疫情現況，也針對民眾關心的集中檢疫所和假訊息，逐項提出說明，也提醒民眾嘉義縣政府所提困方案。

▲嘉義縣提防疫紓困。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣防疫記者會。（圖／嘉義縣政府提供）

假新聞滿天飛，翁章梁指出，民眾接收到有疑慮的訊息時，如果本身沒有查證能力，就不要亂傳，以免涉及刑責，嘉義縣已移送多起涉嫌傳遞假訊息的案件，請大家記得多加求證，查證管道包括防疫專線1922，利用第三方假訊息查證平台，也可以向衛福部或地方衛生局查證。

針對嘉義縣設置集中檢疫所一事，翁章梁說，去年7月設置的集中檢疫所，主要是針對外籍移工和看護工來台時檢疫使用，由於北部疫情吃緊，全島同命，相互支援，部分輕症者南送，早上他與衛福部也做過聯繫，目前北部醫療能量有回升趨勢，南送的情形也會跟著趨緩。

疫情吃緊，醫護人員、警消和第一線工作人員工作量激增，翁章梁特別感謝他們的辛苦，將列為疫苗優先施打對象。翁章梁說，第一線人員勤務吃緊，堅守崗位投入艱困的抗疫工作，請大家多給他們關懷與體恤，疫苗陸續到位後，將依到貨狀況立即為他們施打。

紓困措施部分，翁章梁說明目前嘉義縣在農漁業行銷及紓困補助、租稅緩繳及減免、藝文表演紓困補助、促參案及縣有場館租金減緩繳、減收產業園區公共設施維護費、青創貸款本金緩繳、安心即時上工計畫、110年建雜照延長建築期限1年、原住民紓困及銜接中央紓困等多項方案。

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