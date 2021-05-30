江啟臣向中央提4大呼籲：紓困發現金、分配地方政府更多執行權限

▲國民黨召開首次「共同防疫聯盟」視訊會議。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣30日與執政縣市舉行視訊會議，會中江啟臣表示，台灣目前的處境已經是「命懸一線，同舟共濟」，他向中央政府提出四大呼籲，包括「要紓困挺地方」、「發現金度難關」、「挺防疫要疫苗」、「開大門納善意」。

江啟臣表示，台灣目前的處境已經是「命懸一線，同舟共濟」，希望透過今天的會議，為弱勢請命、替人民發聲，並向中央政府提出四大呼籲，包括「要紓困挺地方」、「發現金度難關」、「挺防疫要疫苗」、「開大門納善意」。

江啟臣呼籲中央聽見縣市政府的聲音，將紓困下放給地方政府，提高紓困方案中地方政府執行的權限比例，讓地方政府有權限補助給需要的縣市民眾；另外，中央政府應回到國民黨一貫的主張，比照其他各國發放現金，直接給予有生活困境人民，讓所有因疫情而陷入窘迫的百姓，可以第一時間度過難關。

在防疫政策上，江啟臣表示，國民黨願意全面配合中央，但是沒有足夠的疫苗，將無法遏止疫情的蔓延，因此，國民黨代表廣大焦急等待的民眾向中央政府大聲訴求，「我們要疫苗！我們需要疫苗！」

江啟臣強調，防疫當然需要中央的集中指揮，但更需要融合民間的建議與智慧，封閉的決策體系不足以應變如此艱困迅猛的疫情局勢，分配地方政府更多執行的權限，聽取基層民眾真實迫切的需求，吸取社會各界專業誠摯的建議，接受民間團體善意慷慨的捐贈，才能真正做到共體時艱，共度難關的重要目標。