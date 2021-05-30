　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社區設篩檢站即起每座補助20萬　支援醫師到清潔員可領最高6千元

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，各縣市政府於確診熱區多有設立快篩站，工研院研發的「正壓式檢疫亭」減少醫護人員防護衣穿脫麻煩，獨立空間採檢大幅降低風險，大受好評，圖為新北市聯合醫院三重院區篩檢站由國際獅子會捐贈的檢疫亭,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,正壓檢疫亭。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市聯合醫院三重院區篩檢站由國際獅子會捐贈的檢疫亭。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續爆發，且出現群聚事件及感染源不明的確診病例，經多方討論，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」。自即日起，每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新台幣20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。

指揮中心鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高之地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史之無症狀民眾為主要篩檢對象，另為保全重度級急救責任醫院收治量能，社區篩檢站之設置，請考量於社區健康中心或其他非重度級急救責任醫院設置為主，並考量通風良好之場所。相關設置規定，指揮中心將訂頒「各地方政府社區篩檢站設置指引」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心申請篩檢站補助。（圖／記者李毓康攝）

▲▼0530集中檢疫所狀況。（圖／指揮中心提供）

▲0530集中檢疫所狀況。（圖／指揮中心提供）

自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心依下列補助原則辦理：

一、每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新臺幣（下同）20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。
二、支援採檢醫師6,000元/班、護理師或其他醫事人員3,500元/班，每班以4小時計。
三、每站每班其他人員（行政、清潔各1人），每人每日2,000元。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。
 

ET快訊
柯P「想砸病歷」嗆講幹話　陳時中回應了
快訊／台中、高雄宣布「逛市場分流」　按照身分證尾數
快訊／進入四級警戒？　柯文哲最新回應
快訊／北市12區確診數曝光　陽性率下降了
LIVE／四級兵推封城「停工不得了」　柯文哲最新說明
快訊／新北公布最新確診足跡！　4市場、2夜市
快訊／新北夫妻到台中看病　妻陳屍旅館、丈夫墜樓
快訊／新北增126例「新莊最多」　各區確診數公布
快訊／基隆2確診失聯！　再公布11足跡
兩周三級警戒有效了？　陳時中回應關鍵時間點
快訊／台中+9足跡曝！高鐵、好市多、東海大學都入列
快訊／桃園本土+24足跡曝光　曾去2全聯、小北百貨、1市場
LIVE／全台最多！新北增193例本土　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖疑染疫婦插管送加護！指揮中心未列確診　縣府再公布足跡

嘉義縣「泡茶群聚」增3例足跡曝　確診者再傳妻子、弟弟、弟媳

柯P「想砸病例」嗆石崇良講幹話　陳時中：大可不必用粗暴的話評論

率全國之先！台南市衛生局通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可

新竹縣30日無新增確診　機構、洗腎群聚感染源仍在查

快訊／桃園龜山清潔中隊「6隊員、2家人」確診！　鄭文燦說明了

快訊／台中宣布「逛市場分流」！盧秀燕：按照身分證末碼進行

在家買起來！陳吉仲提供電商平台　商品超熱銷多數已「售完」

今校正回歸降到89例！陳時中：兩週三級警戒「似乎有些效果」

北病南送讓消防員體力透支　石崇良：醫院轉送民間救護車也可分擔

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

澎湖疑染疫婦插管送加護！指揮中心未列確診　縣府再公布足跡

嘉義縣「泡茶群聚」增3例足跡曝　確診者再傳妻子、弟弟、弟媳

柯P「想砸病例」嗆石崇良講幹話　陳時中：大可不必用粗暴的話評論

率全國之先！台南市衛生局通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可

新竹縣30日無新增確診　機構、洗腎群聚感染源仍在查

快訊／桃園龜山清潔中隊「6隊員、2家人」確診！　鄭文燦說明了

快訊／台中宣布「逛市場分流」！盧秀燕：按照身分證末碼進行

在家買起來！陳吉仲提供電商平台　商品超熱銷多數已「售完」

今校正回歸降到89例！陳時中：兩週三級警戒「似乎有些效果」

北病南送讓消防員體力透支　石崇良：醫院轉送民間救護車也可分擔

澎湖疑染疫婦插管送加護！指揮中心未列確診　縣府再公布足跡

吳念庭雙安雙打點！隊友也瘋狂　得點圈打擊率飆破4成5

香檳關稅20%比鄰國高　駐法代表感謝林楚茵提案調降﹑助台法合作

嘉義縣「泡茶群聚」增3例足跡曝　確診者再傳妻子、弟弟、弟媳

柯P「想砸病例」嗆石崇良講幹話　陳時中：大可不必用粗暴的話評論

謝金河：莫讓疫苗撕裂全台灣！　提「3點」籲中央安定民心

快訊／一人中鏢全家篩檢！柯文哲籲民眾：市場少去多買

率全國之先！台南市衛生局通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可

透明感「指甲粉底」日妞最愛！單擦就有好氣色　還能滋養修護

新竹縣30日無新增確診　機構、洗腎群聚感染源仍在查

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

生活熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／今日增11死「本土226＋校正回歸89」

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

今確診+校正回歸「共355例本土」　新北市193例最多！

BNT獲我國緊急授權使用？指揮中心回應了

年輕人確診易猝死！重症醫「4原因破解」

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！　中彰大雨閃電狂炸

颱風最快今生成！　「一大坨粉色雲團」豪雨製造機

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

快訊／彰化淹水了！　鹿港天后宮淹水畫面曝

更多熱門

相關新聞

防疫物資6/1起透明化　公開撥配資料

防疫物資6/1起透明化　公開撥配資料

中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，為積極防治國內COVID-19疫情，針對中央機關、地方政府及醫療院所之防疫物資需求，均會全力支援並儘速供應，與地方政府共同攜手為守護第一線人員及國人健康而努力。據指揮中心統計，自今年5月3日至5月27日期間，已撥配一般醫用/外科口罩4508餘萬片、N95口罩240萬餘個、隔離衣161萬件、防護衣約27萬餘件，共計逾4900萬個/件。

彰化新增9例　湳底社區2度快篩將公布結果

彰化新增9例　湳底社區2度快篩將公布結果

即／台中確診+9　市府15:00公布染疫足跡

即／台中確診+9　市府15:00公布染疫足跡

即／宜蘭新增+1累計67染疫　將公布最新足跡

即／宜蘭新增+1累計67染疫　將公布最新足跡

中信金旗下中信資融1員工確診！

中信金旗下中信資融1員工確診！

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／今日增11死「本土226＋校正回歸89」

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

快訊／台東男陳屍家中！同住哥哥沒發現

今確診+校正回歸「共355例本土」　新北市193例最多！

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

停課在家吵架！貓暖陪哥罰跪求情

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面