社區設篩檢站即起每座補助20萬　支援醫師到清潔員可領最高6千元

▲新北市聯合醫院三重院區篩檢站由國際獅子會捐贈的檢疫亭。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續爆發，且出現群聚事件及感染源不明的確診病例，經多方討論，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」。自即日起，每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新台幣20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。

指揮中心鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高之地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史之無症狀民眾為主要篩檢對象，另為保全重度級急救責任醫院收治量能，社區篩檢站之設置，請考量於社區健康中心或其他非重度級急救責任醫院設置為主，並考量通風良好之場所。相關設置規定，指揮中心將訂頒「各地方政府社區篩檢站設置指引」。

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▲自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心申請篩檢站補助。（圖／記者李毓康攝）

▲0530集中檢疫所狀況。（圖／指揮中心提供）

自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心依下列補助原則辦理：

一、每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新臺幣（下同）20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。

二、支援採檢醫師6,000元/班、護理師或其他醫事人員3,500元/班，每班以4小時計。

三、每站每班其他人員（行政、清潔各1人），每人每日2,000元。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

