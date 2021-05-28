少女被砍114刀死　14歲男開心「對鏡頭比YA」當局改成人身分受審

▲當局改一級謀殺罪，並以成人身分對少年起訴。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州13歲少女貝利(Tristyn Bailey)本月初被人發現陳屍在樹林中，身上一共被砍114刀，死狀十分悽慘，警方後來逮捕到一名14歲少年，該少年被帶上警車問話時還興奮比YA自拍，並將照片分享在推特上，恐怖惡行讓當局近來決定以成人身分起訴一級謀殺罪。

14歲少年富奇(Aiden Fucci)10日被控殺害啦啦隊隊長13歲少女貝利。州檢察官拉里札(RJ Larizza)27日表示，死者身上一共中114刀，光是手部、手臂與頭部刀傷就多達49刀，判斷這些刀傷是她試圖為自己的性命而戰時，抵抗中所受的傷。

拉里札表示，「我們不知道在樹林中到底發生了什麼事，只是『可怕』這個詞已經不足以形容這起案件的凶殘程度」。警方還在死者附近的池塘中找到一把斷刀，很有可能就是凶手犯罪的武器。

貝利的遺體被發現後，同班同學富奇原本以證人身分被帶回警局問話，由於在偵訊中透露許多可疑之處，被當局以二級謀殺罪起訴。

有鑑於凶嫌是未成年者，原本對外都不能透露他的身分，被關押在少年司法機構中，不過調查人員後來找到更多有利證據，包含在其衣物上檢驗出血跡，27日對外宣布，改以成人身分對富奇提出一級謀殺罪起訴，之後案件將移至成人法庭進行審判。