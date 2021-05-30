護理師太累了！她一做「4件事就爆哭」　PO照悲觀喊：看不到盡頭

▲林婷防護衣、口罩穿戴整天，每天都在臉上留下深深的印記。（圖／林婷護理師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣新冠肺炎本土確診數已破6千！雙北醫療瀕臨崩潰，不僅是連日的篩檢量遽增難以負荷，再加上不斷送入院的患者塞爆醫院，讓醫護人力疲於奔命。護理師林婷在臉書上分享照片，無力喊「雙北護理師真的太累、太慘了」，每天下班後有4件事不敢做，因為一個觸點，就會爆哭。

在新北市某醫院工作的護理師林婷，已有一週沒在粉專發文，昨晚下班後用僅存的力氣寫下：「雙北護理師真的太累、太慘了！已經不知道要跟大家說些什麼，下班放空，目前就是我們的日常。」她感謝網友們私訊表達關心及鼓勵，被問到護理師們好不好，僅無奈打下「……」回應。

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林婷接著說，護理師們下班後不敢聊天、不敢互問「你還好嗎？」不敢打電話回家給爸媽、不敢碰家人小孩，「因為一個觸點，就會想哭，不對，會爆哭」。面對看不到盡頭的未來，她不敢想明天，個性開朗的她在面對床位不夠、醫護人力不夠、醫療物資也不夠的窘境下，再也樂觀不起來。

▲林婷寫下：「戰場上，老鳥想辦法保護菜鳥」不斷關心口罩有沒有戴好、手套綁緊沒。

「大家還在擔心冰箱裡有沒有雞蛋嗎？那你們知道我們醫療擔心什麼嗎？」林婷不斷呼籲，要民眾好好待在家，好好保護自己，就是對第一線防疫、醫護人員的最大幫助。

一席話讓網友們看得相當心疼不捨，紛紛留言為醫護們打氣：「您辛苦了，為了您們我們會待在家不亂跑」「謝謝有你們願意上戰場守護大家！我們會好好在家待著守著」「我會乖乖待在家不給醫護人員增加負擔，保護好自己，你們也要照顧好自己！」