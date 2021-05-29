國台辦願派「防疫專家來台」　張競：恐怕另生枝節

▲台灣疫情嚴峻，化學兵每天穿梭大街小巷消毒。（圖／記者黃克翔攝）

記者任以芳／綜合報導

台灣疫情爆發，日前大陸國台辦表態，願意提供疫苗、派防疫專家赴台協助。儘管兩岸局勢嚴峻，大陸方面首次沒有要求在「九二共識」，主動拋出救援意願。對此，中華戰略學會研究員張競表示，北京這次釋出的善意沒有深思熟慮，擔心另生枝節。「以目前臺灣社會氛圍，再加上綠營執政各項政治操弄，防疫專家人身安全恐怕會面臨威脅。」

中華戰略學會研究員張競於《聯合新聞網專家之眼》稿件內容分析，臺灣疫情爆發，北京展現善意，除不斷表示希望協商提供疫苗外，更提出願意派遣防疫專家來臺協助。對此，張競認為，觀察整個過程，可以發現北京國臺辦從未提出任何前提條件，甚至連綠營恨之入骨，希望斬草除根之九二共識，都在北京務實態度下，從未成為救援幫助臺灣疫情之政治基礎。

▲總統蔡英文時常在官邸與指揮官陳時中見面。（圖／蔡英文臉書）

張競說，反觀臺北除掉惡言相向外，簡直是拿不出任何招式應對。此回因為臺灣疫情引發兩岸喊話過招歷程，真是面無情照妖鏡，讓各方看透綠營面對兩岸對話，在根本上就是怯戰畏縮，毫無接招應對能力。但更殘酷事實可能是在幕後主子未曾點頭前，檯面魁儡們沒有膽子跨越雷池一步，以自主意志與對岸互動，馬前卒與砲灰宿命悲哀，由此看來確實不假。



張競進一步說，以往兩岸對話，臺北不斷反對預設前提，但此說法不過是在推脫責任矇騙鄉親，將對話無法成局卸責於對岸。但如今在疫情如此嚴重，對岸主動要求對話狀況下，綠營執政團隊卻連談都不敢去談，要人相信以往綠營高層曾說，兩岸政策要聽美國人，看來確實不假。假若執政連兩岸互動都缺乏自主權，豈有任何主權與尊嚴可言。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

至於，國臺辦所提派遣防疫專家來臺一事？張競認為，其實亦是未經深思熟慮感性衝動表態，仔細思考此事，基於下列因素，恐將另生枝節。



首先，張競分析，就是以目前臺灣社會氛圍，再加上綠營執政各項政治操弄，防疫專家人身安全恐怕會面臨威脅。只要回想馬政府時期，大陸來臺高層代表被綠營人士如影隨形地騷擾恐嚇，不論來客想表達任何善意，都在謾罵推擠與亂灑油漆橋段中狼狽收場；甚至還有受到人身傷害情事，就待客之道來說，讓人實在感到極度羞恥。



如今換成綠營執政，當權者是否會改變暴力嗜血作風實在難說；只要想起利用香港暴亂情勢，獲得政治宣傳利益過程，就會不寒而慄，對防疫專家來臺人身安全問題捏上好幾把冷汗。



其次，張競指出，就是大陸防疫專家雖有其學養條件，但必然要能夠獲得足夠疫情狀態資訊，才能提出適當建議，但此等防疫資訊本身有國家安全機密性與敏感性，確實很難與他人分享。再加上綠營執政對於疫情資訊向來都是諱莫如深，甚至拒絕普遍篩檢，避免曝露實際狀況，在此種狀況下，防疫專家就算有通天本事，亦難以施展拳腳。

▲ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

再者，張競認為大陸防疫經驗是否能夠順利移植臺灣，其中亦存在環境因素，所以防疫專家在大陸防疫所歸結成果，越過臺灣海峽是否會難以落實，就算照本宣科完全照抄，具體實踐是否會變調失序，其實誰都沒有把握。若是無法掌握變數，結果並不理想，保證又會被大做文章，好心會被當成驢肝肺，最後必然得不償失。



最後，張競不客氣指出，現在臺灣充滿「以疫謀財」態勢，沒有門道滿足政治人物需索，就算有再好管道獲得疫苗，最後必然就會破局。各項防疫應對與物資分配，還有管控政令充滿政治算計；處理傳述疫情資訊，更是標準不同寬緊差異甚大。大陸防疫專家能否找到門道？打點好相關人士，順利疏通各種關節，其實答案再清楚不過。



張競表示，大陸防疫專家在充滿安全威脅狀況下，就算是跑斷腿說破嘴，假若績效不是做給綠營當權人士，最後必然是會被抹黑到極度不勘地步；與其自討沒趣來淌這趟渾水，毋寧透過網際空間，透過網路視訊會議語對話模式，分享目前所知資訊，願意聽進去能夠聽進去，就會自然開花結果，同時亦可避免另生枝節產生風險！