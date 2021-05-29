桃園機場改用二氧化氯消毒　漂白水刺鼻檢疫犬抗拒

▲桃園場公司使用二氧化氯消毒旅客行李，減低檢疫犬的抗拒。（圖／桃園機場公司提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園國際機場因應疫情每天大規模全面消毒，並針對檢疫犬對消毒的漂白水刺鼻味道會有注意力下降及抗拒靠近，已全面改採對人體免疫系統無害的二氧化氯(Chlorine dioxide, ClO2)作為全場域消毒用藥，讓清潔消毒的功效發揮至最大效用。

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▲檢疫犬執行任務不再有討厭消毒水味。（圖／桃園機場公司提供）

桃園機場公司表示，自2020年爆發疫情以來，考量到嚴守國境的農委會動植物防檢局新竹分局檢疫犬的執勤需求，去年11月將原本使用稀釋漂白水消毒行李，換成安全、不刺鼻、對人、對狗毒性很低的二氧化氯。

農委會動植物防疫檢疫局新竹分局派駐桃園機場人員29日表示，目前桃園機場包括第一航廈、第二航廈和貨運站共有25隻檢疫犬，和領犬員一起搭檔全年24小時無休，輪班守護著國門，偵查旅客是否在行李中夾帶違禁農產品，也同時防堵非洲豬瘟闖關。

由於狗的嗅覺靈敏於人類的千倍、萬倍，原本使用稀釋的漂白水來消毒旅客行李，但刺鼻的味道會讓檢疫犬不願意靠近行李轉盤，且檢疫犬的注意力會下降，機場公司第一時間就將行李消毒藥劑從漂白水改換為二氧化氯，並且調整作業動線，這樣的改變。檢疫犬多數能適應，恢復原來主動活潑偵查能力。

桃園機場公司表示，二氧化氯（ClO2）被稱為第四代消毒劑，世界衛生組織和世界糧農組織向全世界推薦的A1級廣效、安全和高效消毒劑，國內外均有運用於水質控制、水產養殖與食品處理，以二氧化氯溶液浸泡消毒 蔬果、器具後，無需再以清水沖洗。美國環保署2000年以人體做實驗，證明對人體的免疫系統無害。

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