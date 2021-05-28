快訊／竹縣長照院內感染5+1　匡列30人感染源不明調查中





▲新竹縣府公布28日新增確診病例，為日前長照機構院內感染相關。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心28日公布確診病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例、確診個案中新增19例死亡。其中新竹縣新增1例為日前長照機構院內感染的相關聯結，目前相關院內感染已累積6例，感染源仍在調查中。

新竹縣指揮中心公布28日新增確診案7112，為60多歲女性，與日前公布60歲的案6760為同住者，而案6760則因與60多歲的案6099曾在同一院所就診後被確診。本案後續匡列相關接觸者30人，依風險程度進行居家隔離或自主健康監測。

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▲縣府公布案7112相關足跡。

竹縣府也公布案7112的相關足跡，於26日下午4點至4點時分，曾戴口罩於竹北中正西路郵局出沒；縣府表示，案7112的活動場所皆有實聯制，衛生單位得以藉此匡列，因此無需公布足跡，惟竹北郵局因停留時間短、接觸人員不明，因此提醒曾在相同時段出現郵局的民眾，需加強自主監測14天，如有相關症狀，可通報衛生局以利後續安排採檢。

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