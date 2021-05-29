紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

▲市長鄭文燦表示，紓困4.0方案弱勢家庭每人4,500元生活補助，桃園6月3日如期撥付。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情延燒，全國3級警戒延長至6月14日，民間各行各業陷入經營困境，桃園市長鄭文燦指出，行政院紓困4.0方案中，針對弱勢家庭生活補助，市府以從寬、從速、從簡為原則，預計6月3日前每人發放4,500元；其中桃園預估核發人數6萬8,607人，發放金額3億873萬1,500元。

去（2020）年緊急紓困完成約5萬9,114人，若今年有同樣類似的政策，也會對接中央紓困政策，讓有需求的市民朋友獲得適當的津貼或補助。鄭市長提到，為提高雇主給付防疫照顧假薪資意願，財政部已宣布未來申報營所稅時，得按給付薪資的2倍自當年度所得額中減除，對於防疫工作助益良多，請經發局加強宣導，讓更多雇主及企業願意支持員工的防疫照顧假薪資。

另外，行政院也提供「孩童家庭防疫補貼」，家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金，規劃每人補助1萬元。鄭市長也說，本市托嬰中心、居家托育人員收費，若衛生福利部5月31日未公告收費規定，市府將公告6月1日至6月14日停托期間暫不向家長發送繳費單，待復托後再依契約規定收費。

社會局長鄭貴華表示，有關長照機構健康管理，原則上不建議收住新進對象；如有收住必要，需提供入住前3日核酸檢驗陰性結果；而出院轉入或返回機構者，也須由醫院於病人出院前進行公費核酸檢驗，結果為陰性始得返回機構。

▶一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元 大空間好舒服