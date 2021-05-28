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補教業湧現停業潮、2成已退費　業者籲政府：提「有感紓困」

▲▼ 補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

▲補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情急速升溫，全國三級警戒延長至６月14日，面對經濟衝擊，行政院推動紓困4.0，但依照目前公布的申請條件內，尚未將短期補習班、兒童課後照顧中心等規劃進去。補教業者指出，希望政府能盡速公布相關紓困，並提供「有感」紓困。

吳限定律補習班執行長辰龍指出，這次疫情對於國小、安親班來說衝擊較強烈，現在湧現一波退費潮，同業都擔心，若是疫情再往後延，很可能會面臨停業的風險。以區域來分析，目前新北市預計要停業的補教業者已比台北市多一些。

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至於國、高中端，辰龍說明，因目前教育部、教育局有說明可透過遠距教學處理，因此退費狀況沒有這麼嚴重，但是衝擊還是有、大約占2成左右。2成退費的學生會選擇退費的原因不外乎是認為遠距輔導效果較差等。

回顧去年的紓困計畫，辰龍表示，政府要求業者提供「營業衝擊」證明，合格的業者以低利貸款或是免息貸款給予補助，但對於業者來說這樣的補助其實很無感，期待政府這次能提供無償補助，包含補助薪資、稅金、房租等，對民眾來說才比較有感。

教育部指出，為協助受疫情衝擊影響之運動事業及教育事（產）業，減輕營運負擔與紓困等，本次追加特別預算除賡續辦理運動事業、社區大學及留遊學服務業之營運資金及薪資補貼外，再爭取納入對私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照護中心之停課紓困補貼，以及高中以下學校配合停課補償已備團膳食材成本所需經費。上開經費將俟最後爭取結果，再由各主政單位，按相關規劃措施辦理。

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