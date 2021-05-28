台水六區汰換白河區165線管線　照顧偏鄉獲肯定

▲台水六區處為降低漏水風險及提升白河地區供水品質，斥資2817萬元，進行白河區165線8K-9K+920路段自來水管線汰舊換新工程，已於近期竣工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水六區處為降低漏水風險及提升白河地區供水品質，斥資2817萬元，進行白河區165線8K-9K+920路段自來水管線汰舊換新工程，已於近期竣工，可嘉惠白河區馬稠後里、內角里等將近900戶居民及內角軍營訓練中心，顯示自來水公司照顧偏遠地區居民的心意始終不減。

白河區165線8K-9K+920路段自來水地下管線埋設多年，加上供水能量不敷需求，因此台水六區處列入年度管線汰換計劃，籌編2,817萬元的預算，將該地區原本管徑125、100、80公釐塑膠管（PVCP），加大管徑汰換成200、100公釐的延性鑄鐵管（DIP），汰換總長度達3.2公里。新管材質地延展性較佳，耐用年限可達40年以上，且不易受外力破壞，可大幅降低管線破損漏水的機率，並提升供水的量能。

台水六區處表示，該項工程在施工的過程中，因處於嘉義、白河往來的主要幹道，車流頻繁，為了工安維護及降低交通的衝擊，對於交維、交通指揮及施工時間的管控等，成為每日施工中極重要的一環，過程中水公司克服種種困難儘速施作，時時刻刻注意行車順暢及安全。該管線汰換完成後，大幅提升供水穩定度及用水品質。白河區馬稠後里、內角里居民及內角軍營訓練中心等對於水公司的用心，亦給予高度肯定。

台水六區處表示，為改善居民用水品質及降低漏水率，水公司每年都會針對逾使用年限及漏水頻率較高的管線，優先納入年度管線汰換計畫。近年因全球性的氣候變遷，使得自來水水源取用條件日趨嚴苛，且供水難度日益提高，尤其目前旱象仍未解除，如何將珍貴的水資源留下，讓人人隨時都有安全乾淨且充足的自來水可以使用，成為水公司亟待努力的課題。此次乾旱大家都感受到水資源的可貴，期望民眾能將惜水、節水的觀念融入日常生活中，攜手共渡旱象難關。

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