佛光山、郭台銘願捐疫苗　江啟臣籲衛福部：放寬自行採購

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

佛光山所屬的國際佛光會27日致函衛福部疾管署申請，願捐贈50萬劑嬌生疫苗給第一線醫護人員、警消、神職人員使用。國民黨前主席朱立倫、現任主席江啟臣28日晚間齊聲呼籲衛福部盡速通過。另外，對於鴻海創辦人郭台銘願捐疫苗，江啟臣也呼籲衛福部放寬自行採購流程。

國內疫情險峻，指揮中心28日開放地方政府和企業提出申請採購國外疫苗。由郭台銘出資的永齡基金會，已成立專案小組，身為「郭家軍」的民眾黨立委高虹安證實，郭台銘想買500萬到1000萬劑的疫苗。一名負責協調的內部人士透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭」。

江啟臣28日在臉書表示，疫苗如救火，台灣不是打太慢，台灣是打不夠，目前政府採購到貨疫苗共87萬劑，如今佛光山願捐入50萬劑嬌生疫苗，只要有安全有效的疫苗，都是極好的事情，國民黨請疾管署考量國內疫情之需要，以最高效率採取緊急使用授權機制，同意國際佛光會此項人道關懷行動！

對於永齡基金會將向政府提出疫苗來台申請，江啟臣提到，擔憂若無緊急授權，案件審查的拖沓將使台灣流失寶貴的防疫黃金期，從而有更多人命與生計的損失，取得疫苗，不能再拖拖拉拉了，國民黨呼籲衛福部 ，必須放寬與加速對於慈善團體及企業界自行採購疫苗的流程，這是對於善行義舉的重視，更是對於疫情援助的積極鼓勵。