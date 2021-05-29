　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

佛光山、郭台銘願捐疫苗　江啟臣籲衛福部：放寬自行採購

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部次長田中光 僑委會副委員長徐佳青 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

佛光山所屬的國際佛光會27日致函衛福部疾管署申請，願捐贈50萬劑嬌生疫苗給第一線醫護人員、警消、神職人員使用。國民黨前主席朱立倫、現任主席江啟臣28日晚間齊聲呼籲衛福部盡速通過。另外，對於鴻海創辦人郭台銘願捐疫苗，江啟臣也呼籲衛福部放寬自行採購流程。

國內疫情險峻，指揮中心28日開放地方政府和企業提出申請採購國外疫苗。由郭台銘出資的永齡基金會，已成立專案小組，身為「郭家軍」的民眾黨立委高虹安證實，郭台銘想買500萬到1000萬劑的疫苗。一名負責協調的內部人士透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭」。

江啟臣28日在臉書表示，疫苗如救火，台灣不是打太慢，台灣是打不夠，目前政府採購到貨疫苗共87萬劑，如今佛光山願捐入50萬劑嬌生疫苗，只要有安全有效的疫苗，都是極好的事情，國民黨請疾管署考量國內疫情之需要，以最高效率採取緊急使用授權機制，同意國際佛光會此項人道關懷行動！

對於永齡基金會將向政府提出疫苗來台申請，江啟臣提到，擔憂若無緊急授權，案件審查的拖沓將使台灣流失寶貴的防疫黃金期，從而有更多人命與生計的損失，取得疫苗，不能再拖拖拉拉了，國民黨呼籲衛福部 ，必須放寬與加速對於慈善團體及企業界自行採購疫苗的流程，這是對於善行義舉的重視，更是對於疫情援助的積極鼓勵。

ET快訊
疫情下最可靠背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」
抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜：升級「全區防禦」29區
教室12分嘿咻影片瘋傳！　監視器神奇流出
疫情有控制住！　柯文哲兵推四級警戒外也研議「撲滅戰」
請3天爽休9天！　一張圖秒懂「2022年8個連假怎麼放」
快訊／新北今啟動7升級警戒區　禁聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

學校停課核銷仍實體流程　王婉諭：主計、會計該數位轉型

蔡英文感謝國人疫情下的堅持：團結防疫、台灣加油

快訊／抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜升級「全區防禦」29區

疫情有控制住　柯文哲兵推四級警戒外也研議「撲滅戰」

佛光山、郭台銘願捐疫苗　江啟臣籲衛福部：放寬自行採購

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

新北增7強化三級警戒區「禁聚會、在家戴口罩」　侯友宜曝：「升級」演練

佛光山願捐50萬劑嬌生疫苗　朱立倫：政府應立即專案通過

新北紓困方案懶人包　月薪低於3.9萬可領1萬、公有攤商租金減50%

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

勞工可貸10萬元！紓困4.0懶人包　蘇貞昌：若修法順利，最快6/4實施

疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

學校停課核銷仍實體流程　王婉諭：主計、會計該數位轉型

蔡英文感謝國人疫情下的堅持：團結防疫、台灣加油

快訊／抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜升級「全區防禦」29區

疫情有控制住　柯文哲兵推四級警戒外也研議「撲滅戰」

佛光山、郭台銘願捐疫苗　江啟臣籲衛福部：放寬自行採購

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

新北增7強化三級警戒區「禁聚會、在家戴口罩」　侯友宜曝：「升級」演練

佛光山願捐50萬劑嬌生疫苗　朱立倫：政府應立即專案通過

新北紓困方案懶人包　月薪低於3.9萬可領1萬、公有攤商租金減50%

疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

高苑4劍客穀保游擊參戰　中職選秀高中生仍有看頭

無明火住宅太耗電？她憂「電熱水器」害電費爆表　過來人狂推熱泵

中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

吳宗憲前世「三世猴精」全場大笑！　他傻眼：以為是青樓女子

桃園防疫新政策　提高加發防疫車隊津貼為5000元

學校停課核銷仍實體流程　王婉諭：主計、會計該數位轉型

新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

防疫公車成老鼠屎！民眾直擊「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺連線鼠薯圓夢尖叫

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

雙北升四級？柯文哲週日兵推　侯友宜等中央下令封城

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

快訊／雙北一起封城？　侯友宜：中央要下令區域聯防

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

新北新增7強化三級區」　侯友宜曝：「升級」演練

新北紓困方案懶人包　月薪低於3.9萬可領1萬

即／眼球中央電視台：與林瑋豐終止勞務關係

快訊／元大銀1同仁確診！　金融業49人染疫

加速紓困！10綠委連署：發1個月薪水「直接匯入帳戶」

快訊／郭台銘出手了！　將向指揮中心申請採購國外疫苗

更多熱門

相關新聞

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

雙北疫情持續嚴峻，確診人數已經破百例連續14天，新北確診人數高達2887例。新北市29日成立蘆洲第一區、永和第四區及新店第三區3熱區防疫中心，並續開新店安康區、永和第二區、板橋北區、中和員山區。此7熱區防疫中心自今日至31日為期3天，將針對重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏、稽查不戴口罩等違規行為。

即／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了

即／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了

新北新增7強化三級區」　侯友宜曝：「升級」演練

新北新增7強化三級區」　侯友宜曝：「升級」演練

佛光山願捐50萬劑疫苗　朱立倫：應立即專案通過

佛光山願捐50萬劑疫苗　朱立倫：應立即專案通過

佛光會買50萬劑嬌生疫苗　陳時中14:00說明

佛光會買50萬劑嬌生疫苗　陳時中14:00說明

關鍵字：

佛光山郭台銘疫苗江啟臣衛福部新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

蘿莉女優拍片…一播放噴飯「根本女版納豆」！

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

「梅雨鋒」進喔！　今起5天雷雨攻擊全台

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面