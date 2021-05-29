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中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

▲▼警察與消防人員到醫院施打AZ疫苗。（圖／台中市政府提供）

▲▼警察與消防人員到醫院施打AZ疫苗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

防疫如作戰！中央配發台中市第二批AZ疫苗，1萬7千5百劑到貨，中市府就連夜配送，28日已優先提供疫護人員施打，29日更開放警消等第一線防疫人員接種，希望最快速度鞏固防疫網。施打疫苗的警消人員也感謝市府，讓他們第一時間就可以打疫苗，更感謝市長盧秀燕做他們堅強後盾，讓他們可以放心值勤，守護全民。

台中市長盧秀燕表示，第一線防疫人員常接觸患者，或出入高風險地區，為讓他們值勤無後顧之憂，此次首波疫苗接種對象納入醫護、警消、環保與民政等單位，依執勤風險與實際需求，優先分配給醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑、環保及民政防疫人員300劑。

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▲▼警察與消防人員到醫院施打AZ疫苗。 。（圖／台中市政府提供）

▲▼警察與消防人員到醫院排隊，依序施打AZ疫苗。（圖／台中市政府提供）

▲▼警察與消防人員到醫院施打AZ疫苗。 。（圖／台中市政府提供）

中市警察局表示，根據已確診者熱區所轄單位評估後，已分配各外勤單位同仁施打疫苗名額，分別於今日及5月31日上、下午，將於台中慈濟醫院5樓大愛講堂施打疫苗。因疫苗取得不易，市警局除列冊施打人員外，並備有候補施打名冊，盼讓得來不易的分配疫苗能全數施打完畢。

消防局也說，雙北已有多位警察及消防人員確診，消防救護人員站在防疫作戰第一線，每天跟病毒作戰，施打疫苗就像是為戰士穿上隱形盔甲，抗疫更具信心，目前已規劃九個大隊人員於今日及5月31日施打，包括高風險的14個專責救護隊與救護量大的消防分隊，均將分梯至中國醫藥大學附屬醫院注射疫苗。

▲▼警察與消防人員到醫院施打AZ疫苗。 。（圖／台中市政府提供）

施打疫苗的第五分局北屯派出所所警員陳政宏表示，隨著疫情日趨嚴峻，警察同仁站在第一線執行防疫工作具有高危險性，對於能在第一時間施打疫苗感到很幸運，將全力守護市民安全。東山所警員吳鳳紋則說，未施打疫苗前忐忑不安的心隨著疫苗注射後安定下來，彷彿吃了定心丸，將全力以赴達成各項任務。

消防局專責救護小隊長顏志軒表示，消防人員一直是防疫最重要的第一線人員之一，每次出勤雖然依照標準SOP著防護裝備與清消措施，但疫苗施打才是自我防護的根本。感謝盧市長將消防弟兄姊妹列為優先施打疫苗對象，讓他們出勤更安心，保護自己也保護家人。

消防局隊員王家進也說，感謝盧市長幫消防同仁爭取施打疫苗的機會，自從新冠肺炎肆虐以來，消防同仁就在第一線守護市民，每位消防同仁都代表著一個家庭，謝謝盧市長作消防同仁的堅強後盾。

潔淨齒縫一手搞定


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