蔡英文感謝國人疫情下的堅持：團結防疫、台灣加油

記者陳家祥／台北報導

指揮中心日前發布全國三級防疫警戒後，29日迎來第二個周末；儘管防疫層級提升，但疫情仍未見趨緩，指揮中心昨公布國內新增297例本土個案，另有校正回歸258例，至今台灣已累計78死。總統蔡英文透過臉書短片，感謝國人在疫情下的每個堅持。

蔡英文在影片中表示，謝謝你，在疫情下的每個堅持，堅持減少非必要的出門，堅持在高溫下戴緊口罩，堅持記錄下生活的每個痕跡；謝謝你，堅持用溫暖關懷，拉近彼此心的距離，堅持在各種不便中，依然保持對生活的熱情；謝謝你，一起守護我們的家園，一起團結防疫，「我們都是最親近的人，為自己加油，為台灣加油」。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



蔡英文指出，這段時間以來，我們一起減少出門、一起戴好口罩、一起為最前線的醫護和防疫人員加油，也一起維持著每一天的生活步調。

「謝謝大家，在各種不便中，依然保持著對生活的熱情，更不忘互相打氣。」蔡英文說，雖然大家暫時無法面對面互動，但溫暖的關懷讓我們拉近心的距離。

蔡英文表示，堅持，是一種安靜的力量，「面對挑戰，堅持以對」，我們會繼續團結做好防疫，當醫護和防疫人員最大的後盾，「台灣加油，在台灣的每一個人都加油！」