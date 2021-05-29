新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

▲張婦深夜駕義大利進口跑車孤獨停在馬路邊引警注意。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市47歲張姓婦人29日凌晨與丈夫口角後負氣離家，於是開車到桃園市欲找親友訴苦，因吃了抗憂鬱藥物藥力發作，就停在路邊休息，巡邏員警發現整條街僅一台價逾數百萬歐洲跑車孤獨停在路邊乃上前關心，一查赫然發現為剛通報緊急協尋車輛，立即拍門叫醒後苦勸化解張婦情緒，並通知其家屬前來帶回。

▲因吃藥躺在車內昏昏欲睡的張婦被警方拍車門叫醒。（圖／大園警分局提供）

大園分局竹圍派出所警員林煒峻、李美雯、黃浩宸，29日凌晨巡邏行經大園區中央路時，發現整條道路上只有一輛車停在路邊，員警上前查詢車籍資料，發現該車竟是剛通報的緊急協尋車輛，車內還有一名婦人躺在駕駛座上，員警多次敲打車窗呼喊，婦人才終於配合開門下車。

婦人向員警表示，她與丈夫爭吵心情不佳，打算到大園來投靠親人，但因剛服用抗憂鬱藥物覺得昏昏欲睡，才會停在路邊休息。員警見婦人精神恍惚，隨即通報救護人員前來檢查，所幸婦人並無大礙。

警方後續也通知婦人家屬到場，一同安撫婦人情緒，經警方及家屬一番苦勸，婦人心情總算稍微平復，答應返家休息，家屬們也感謝警方的積極熱心和幫忙。

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