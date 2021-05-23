桃園2寶媽與夫口角離家　口罩沒戴好引警注意...一問她淚崩

▲2寶媽與夫口角離家出走，因口罩未戴好引警側目。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市30歲羅婦人22日凌晨與丈夫發生激烈口角憤而離家出走，漫無目的遊走在無人街頭，由於婦人口罩沒戴好，引起員警注意上前勸導，羅婦泛淚哭訴心中委曲，員警不斷安撫後護送返回住處，當看見婆婆及小孩在社區門口等待她返家，女兒也立刻奔前抱住媽媽說永遠不離開，讓現場的人感動不已，一家人向警察道謝後歡喜返家。

▲婆婆帶著1對孫終於等到媳婦回家。（圖／龜山警分局提供）

昨日凌晨4時許龜山派出所大坑派出所員警陳俊傑、林思宏擔服巡邏勤務，巡經龜山區南上路，發現未戴好口罩婦人單獨在夜裡街頭行走，乃上前勸導婦人配合戴好，眼尖員警發現婦人神情哀戚眼眶不斷流淚，員警關懷詢問下，羉姓婦人悲從中來不時啜泣拭去淚水，原來羅婦晚與丈夫發生激烈口角衝突，心中受委屈負氣離家出走，因不敢打擾親友才漫無目的遊走在街頭；在警員陳俊傑不斷安撫曉以大義以小孩為重再跟丈夫好好談，婦人才願意坐上巡邏車讓員警送回住處。

原來後悔的丈夫已出去四處找老婆，婆婆擔心媳婦負氣離家，佇立在社區大門口，一手抱著嬰孩、另一手牽著孫女，焦急等待媳婦的消息，當女兒看見媽媽平安歸來時，奔跑上前挽住媽媽的手臂，一直說不要跟媽媽分開，現場的人聽到非常窩心，婆婆萬分感謝員警護送媳婦歸來，家人終於能夠團聚。

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