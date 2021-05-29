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8天+11例本土！廣東急封區「限制居民外出」　荔灣區普篩已完成

▲▼香港新冠疫情,篩檢,封區檢測,疫苗接種。（圖／路透社）

▲大陸再度出現零星本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州新冠肺炎本土疫情再燃，染疫人數最多的荔灣區成為「重災區」。據廣州市衛健委網站，自今日（29日）起，荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街由低風險地區調整為中風險地區，其他地區風險等級不變。據悉，該區自26日起一連兩日開展全員核酸檢測。

廣州市疫情指揮部同日宣布，要求四個中風險地區以及海龍街街範圍內所有人員以居家為主，停止非日常生活必須的一切活動，除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。

此外，上述區域的娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場（農貿市場除外）、學生兒童託管機構一律停業，幼兒園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。學校（有住宿條件和全封閉管理條件的初三、高三除外）暫停線下教學，初三、高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。

在荔灣區除上述區域外的其他全部區域，以及越秀區六榕街、光塔街，海珠區瑞寶街、濱江街，白雲區石井街凰崗社區，鐘落潭鎮東鳳村、良田村，番禺區南村鎮南村社區、梅山村、坑頭村區域範圍內，所有人員減少外出，不參加聚集活動。

至於廣州市其他區域，當局要求嚴格落實各項疫情防控措施，減少人員集聚，嚴格大型活動監管，從嚴從簡開展節慶活動，會議活動盡量採取線上方式，原則上不組織大型聯歡、聚餐等活動，學生兒童託管機構停業，培訓機構暫停線下教學。

廣州市荔灣區22日出現首例本土確診病例以來，有關群組的感染個案已增至11人，並出現第三代傳播。目前廣州荔灣區內中風險地區有六個，分別是龍津街錦龍匯鑫閣、鶴園小區東片、白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街。

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