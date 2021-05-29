「梅雨鋒」今起4天攻擊全台！一張圖秒懂未來一週「2波降雨熱區」

▲天氣即時預報發布未來一週逐漸多雨。（圖／翻攝天氣即時預報粉專）※點圖放大

記者許展溢／綜合報導

今（29日)起梅雨鋒面逐漸南下，台灣將由北而南轉為雷陣雨天氣，氣溫略降、北台轉涼，不過，根據臉書粉專「天氣即時預報」表示，雖有梅雨，但降雨趨勢「並非全台都明顯」，展望未來7~10天，將有「2波」鋒面影響台灣，第1波今起至下週二4天，主要影響「中、北部」為主，第2波則是下週六（5日)起，可能影響全台。

氣象局指出，今梅雨鋒面接近及西南風影響，台灣中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部、東北部地區及馬祖、金門、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日「梅雨鋒」逐漸南下，各地將由北而南、先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；大氣不穩定，局部地區有較大雨勢。各地氣溫略降，北台稍轉涼，中南部仍偏熱；各地區氣溫：北部22至28度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至35度。

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▲氣象局指出，今梅雨鋒面接近及西南風影響，台灣中部以北有短暫陣雨或雷雨。（圖／翻攝中央氣象局）

天氣即時預報針對第1波梅雨鋒面說明，影響時間今起至下週二，雨勢較明顯、範圍較大時間會在週日下半天起。各地降雨趨勢，北部、金馬有較頻繁的雷陣雨。中部、澎湖、宜蘭偶爾有陣雨、驟雨。南部、花東雖有下雨機會，但相對少一些。

天氣即時預報指出，週日30日下半天至下週二鋒面滯留於「中北部陸地」，較直接影響，北部、金馬下雨時間增多、強度增大，中部、宜蘭也開始出現稍頻繁的陣雨、驟雨，南部、花東：降雨也增多，不過距離鋒面仍稍遠，或水氣被山脈阻擋，相較起來雨勢比較少。天氣即時預報說明，即將迎來今年第一波「像樣一點」的梅雨鋒面，也代表「大氣不穩定帶」到了台灣上空。