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「梅雨鋒」進喔！今起5天雷雨攻擊全台　下週另波接力再3天

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日「梅雨鋒」逐漸南下，台灣將由北而南轉為雷陣雨天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今日「梅雨鋒」逐漸南下，台灣將由北而南轉為雷陣雨天氣，氣溫略降、北台轉涼，不過台南、高雄、屏東仍發佈橘色高溫燈號。這波梅雨到下週三，下週四、五有兩天空檔，週六又有另一波梅雨鋒面報到，接著雨勢再連下3天。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日「梅雨鋒」逐漸南下，各地將由北而南、先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；大氣不穩定，局部地區有較大雨勢。各地氣溫略降，北台稍轉涼，中南部仍偏熱；各地區氣溫：北部22至28度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至35度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(28日20時)歐洲模式模擬地面氣壓及前12小時累積降水圖顯示，下週一(31日)20時「滯留鋒」在台灣，雨帶籠罩各地(左圖)。下週六(5日)20時「滯留鋒」及明顯雨帶仍籠罩台灣(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，明(30)日至下週三(2日)「梅雨鋒」在台灣徘徊有局部陣雨或雷雨；大氣很不穩定，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，伴隨「劇烈天氣」，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。

最新歐洲模式模擬第6至10天(3至7日)，「梅雨鋒」仍呈現南北徘徊的特徵。下週四、五(3、4日)「梅雨鋒」北移至北部海面，天氣相對空檔；下週六(5日)起連3天「梅雨鋒」再重返台灣附近南北徘徊，仍伴隨明顯雨帶。不過，各國模式皆模擬，菲律賓東方海面將有「熱帶擾動」，但各有不同的發展及動向；也增大各國模式對「梅雨鋒」，末期模擬的分歧及「不確定性」。故應持續觀察更新的資料，尚不宜遽下定論。

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「梅雨鋒」進喔！今起5天雷雨攻擊全台　下週另波接力再3天

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