全台6輪大停電！他81字讚「3大好處」　5000人大戰感動：有點道理

記者許力方／綜合報導

513全台大停電，因路北超高壓變電所匯流排故障，造成高雄興達電廠４部機組跳機，６輪分區停電影響1139萬戶次，引爆民怨，經濟部長王美花和台電出面道歉，初估賠償超過2億元。有網友則感慨，這次停電遇見的「3大好處」，暖心文字讓5000人直呼「中肯」、「好像有點道理」、「晚餐都氣氛了起來！」

興達電廠發生故障，台電於13日下午3時起執行全台分區停電，影響約400萬戶，尤其針對C、D組6波、5小時的輪流停電，直到晚間8時才正式解除，導致各地交通大亂，甚至連帶害得台水加壓站被波及，新北市有局部地區減壓供水或停水長達8小時，民眾抱怨連連，痛罵「應變能力如此，台電都在睡覺？」「提醒民進黨，選舉快到了喔…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲513全台大停電，台北市商家受影響無法營業。（圖／記者林敬旻攝）



有網友則分享心情，認為停電有三大好處，「停電了，平常不相往來的鄰居，開始交頭接耳熱絡起來」，「停電了，沒有紅綠燈的接到行車開始禮讓對方」，「停電斷網了，飯桌上的一家人不再看手機，開始聊著今天發生了什麼事」，讓他深感「停電，真好！」

短短81字文章吸引5000人按讚，大多網友仍猛酸「我回家馬上就開冷氣，加入H組無懦夫」、「HJK這時候就是人生勝利組」、「還不跪謝民進黨」、「建立了人與人之間的連結」、「疫情因此擴散，真好」、「看來又一個熱暈出幻覺了」，甚至氣得痛罵「林北快熱死」、「我聽你在唱歌，剛下新竹交流道，整個道路都癱瘓了」、「有興趣入黨嗎」、「停3天，你就不會這樣想了」、「唬我，我過馬路怎一直被叭？」

有網友留言哭求、「我家已經第三輪停電了…可以饒過我們嗎？」也有不少人深受感動，大讚「天天這樣多棒」、「停電挺不錯，好久沒體會到了」、「停電反而心靜了」、「好像有點道理」、「晚上吃飯多浪漫」、「好寫實」、「中肯」、「晚餐都氣氛了起來！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘