松山機場設快篩站！楊鎮浯：對離島是好事⋯籲台中、高雄機場也要設

記者林名揚／金門報導

金門機場快篩站26日重建完成，而衛福部長、指揮中心指揮官陳時中今（28日）上午也表示，同意在松山機場設置快篩站。對此，金門縣長楊鎮浯表示，台灣本島設置快篩站，對離島而言是一件很好的事，也呼籲另外有飛離島的台中、高雄機場也能設置快篩站。

▲金門縣長楊鎮浯回應陳時中同意松山機場設置快篩站。（圖／記者林名揚攝）

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面對連江縣出現確診、離島淪陷情況，金門立委陳玉珍利用今日朝野黨團協商機會喊話陳時中，「應於一週內在本島端機場設立快篩站」，以阻絕病毒於境外，而陳時中最後以雙北直轄市現在是熱區，同意可先從松山機場做起，衛福部會盡快來設置。

對此，楊鎮浯表示，就金門縣政府而言，很樂意見到陳時中同意松山機場設置快篩站此事，畢竟離島的醫療量能有限，若是先在台灣本島篩出，可能確診或有相關疑慮的人，就能在第一線就先阻絕掉，並把金門有限的醫療能量，抽調回去做其他的防疫工作。

楊鎮浯說，同意松山機場設置快篩站「這對離島來說是一件很好的事情」，同時他們也希望這件事情能夠盡快落實，再加上金門、馬祖、澎湖，3個離島現在飛機航班都已大幅縮減，主要有飛機往來的台中、台北以及高雄機場，縣府也希望能夠設快篩站，這樣對3個離島都會有很好的保障。

▼ 金門機場26日重建快篩站完畢。（圖／記者林名揚攝）