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桃園龜山3清潔隊員確診　全區資收物和廚餘停收日期看這裡

▲桃園龜山區3清潔隊員確診，全區資收物5/28-29日停收。（圖／環保局提供）

▲桃園龜山區3清潔隊員確診，全區資收物5/28-29日停收。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局28日指出，針對龜山區有3名清潔隊員確診案例，該局第一時間已安排140名隊員前往採檢，並同步啟動區域聯防機制，調派7個區中隊支援勤務，但因人力調派情形，龜山區於今(28)日暫停資源回收及廚餘回收業務，一般垃圾正常收運；明(29)日則暫停資源回收業務，廚餘及一般垃圾正常收運。

環保局指出，龜山區中隊分為3個獨立的辦公地點，因應新冠肺炎疫情的瞬息萬變，自5月19日中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒後，環保局也立刻執行分區辦公。本次有3位隊員確診，為安全起見，也緊急安排約140位隊員採檢，若採檢結果為陰性，方能再從事清潔業務。

同時，環保局也同時調派中壢、大溪、桃園、蘆竹、八德、平鎮及新屋等7個區中隊前往龜山區支援收運垃圾的勤務，讓垃圾收運正常，請市民朋友放心。然而這段過渡期，因人力吃緊，本周五、六(5月28日、29日)將暫停收受資收物。

由於龜山區資收物於本周五、六暫停收運，環保局指出，已協調民政局透過民政系統通知該區各里加強宣傳。環保局強調，在這個過度階段也請市民朋友體諒，共同度過難關。

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