桃園8人圍麻將桌「談事情」　超過室內5人限聚令統統開罰

▲桃園市龜山區某民宅27日晚間遭檢舉打麻將擾民，龜山警分局員警到場了解，發現室內有8人群聚，因違反室內5人以上聚會規定，當場開立紀錄表函送衛生局處罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



新冠肺炎疫情持續升溫，桃園市府嚴格執行室內5人、室外10人聚會規定防疫，龜山警分局27日晚間接獲檢舉指稱，文康街有民宅打麻將，噪音擾亂鄰里安寧，大埔派出所員警到場了解，發現屋內有麻將桌，但沒有現金與賭博事實，但客廳竟有8人聚集，沈姓屋主辯稱，8人只是談事情，員警當場開立紀錄表，依違反傳染病防治法函報市府衛生局裁罰。

龜山警分局指出，大埔派出所27日晚間7時許接獲報案，龜山區樂善里文康街某公寓有多人聚集打麻將，聲音太吵影響周圍住家安寧，員警趕往關心查處，到場敲門後數分鐘，沈姓屋主開門，員警發現客廳聚集8名男女，房間雖有麻將桌，但桌上並未發現現金，沈姓屋主等8名男女都有戴口罩。

▲桃園市龜山區某民宅27日晚間遭檢舉打麻將擾民，龜山警分局員警到場了解，發現麻將桌上並無現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈姓屋主身稱，8名友人只是談事情與聊天，沒有賭博情事，員警發現8人都有戴口罩，雖然沒有發現賭博行為，但室內聚集8人，已違反室內5人以上聚會規定，蒐證後對沈姓屋主與現場等人開單，依違反傳染病防治法函報市府衛生局裁罰。



龜山警分局呼籲，全國各縣市防疫已提升第三級，為防堵防疫破口，民眾切勿違規群聚，警方將持續各特種娛樂場所稽查，若業者違規營業必將蒐證重罰，民眾出門須務必全程戴口罩、保持社交距離等，經勸導不聽者，桃市衛生局將依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，請大家遵守防疫相關規定。

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