本土衝破6千例「疫情未見下降」　陳時中分析原因：熱區篩檢要加快

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據指揮中心資料，從5月11日發生本土社區疫情以來累積病例已經超過6千例，而透過校正回歸補登病例，每日新增病例數從5月17日以來都超過400例以上。指揮官陳時中坦言，整體趨勢看起來平坦，未見到往下「情況不是太好」，進一步分析原因，可能是潛藏社區病患還為未出來，熱區篩檢應該加快，避免病人留在社區造成後續相關傳染。

國內本土病例大量增加，中央流行疫情指揮中心從22日開始每日公布校正回歸病例回補，以趨勢來看，5月17日之後每天新增病例都達到400例以上，其中5/17、5/19還超過500例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中分析，整體來看校正回歸到原本情況，病例趨平，沒有往下。至於原因，他說，原本已經有潛藏社區相關的病人正在被檢驗出來，沒下降代表病人仍有些存在社區，應該在篩檢上加強，尤其熱區篩檢要加快，趕快把病人若還留在裡面，就有可能造成相關的傳染出來，所以盡速地把他們找出來，是現在很重要的工作。

但陳時中也說，目前並未突然上升，所以看起來就是說整體的社區管制，相關的三級警戒措施，跟大家戴口罩勤洗手社區防疫仍有一定成效，這兩方出現一個平衡，後續看看哪個效果會走得更快。