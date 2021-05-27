變種病毒再害「1防疫模範生」淪陷！　澳洲維州宣布緊急封鎖1週

▲澳洲疫情有重燃趨勢，政府緊急宣布將疫情熱區維州封鎖7天，並擴大疫苗接種計劃。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲過去一直都是全球的防疫模範生之一，不過該國的維多利亞州（Victoria）最近卻頻傳疫情，在27日新增12宗新冠本土病例，讓當地近日的累計確診病例達到26宗，有確診個案的地區也增至150個。當局宣布，維州自27日午夜開始，進入7日的封鎖狀態，並擴大疫苗接種計劃，讓40至49歲的維州居民可以提前接種。

綜合路透社等外媒報導，維州將自27日晚間11點59分至6月3日，進入長達1週的封城狀態，民眾除了從事必要工作、就醫、採購民生用品、運動或者接種疫苗外，不可外出。維州代理州長馬里諾（James Merlino）解釋，「我們正在應對的是一種傳染性極強的病毒，它的傳染速度比我們過去看到的案例都快。」

Reported yesterday: 12 new local cases and no new cases acquired overseas.

- 12,677 vaccine doses were administered

- 40,411 test results were received



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馬里諾補充，早期的新冠病毒株需要花上5、6天的時間，才能感染另一個人，但目前的病毒株只需要1天就能做到這點，因此政府必須加緊防疫，避免疫情擴散。維州首席醫官蘇東（Brett Sutton）也證實，境內出現的印度變種病毒比最初的新冠病毒更加致命，因此他「完全可以預料」未來幾天還會有更多確診病例。

隨著維州疫情升溫，西澳（Western Australia）與塔斯马尼亚州（Tasmania）政府宣布，即日起將對維州居民關閉邊境，而紐西蘭也將暫停與維州的「旅遊泡泡」政策至6月4日。為了防止疫情擴散，政府也將自28日起，擴大疫苗接種計劃，開放讓40至49歲的維州居民在國營疫苗接種地點接種輝瑞疫苗。

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