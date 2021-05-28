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冰箱忘插電！日本「常溫保存」疫苗18小時　119人打到問題疫苗

▲▼日本大規模疫苗接種中心,疫苗施打,新冠疫苗。（圖／路透）

▲日本疫苗施打又出包。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本目前開放65歲以上高齡者施打新冠疫苗，橫濱市卻發生一起疫苗保管失誤事件。根據市政府表示，工作人員為了替27日的集體接種做準備，前一天提前將疫苗從冷凍庫取出，放入冷藏室，沒想到卻忘記將冰箱插電，導致疫苗在8度以上的環境保存了長達18個小時，最慘的是，等到發現問題時，已有119名老人接種了「問題疫苗」。

根據《日本放送協會》報導，日本日前率先開放高齡者預約施打新冠疫苗，橫濱市瀨谷區的瀨谷運動中心也成為其中一個高齡者疫苗集體接種場所。然而橫濱市政府27日卻表示，該運動中心26日有一名工作人員，在將疫苗從冷凍庫移至冷藏室時，並未注意到冷藏用冰箱未插電，導致該批預定要在27日替民眾施打的疫苗，在未冷藏的情況下放置長達18個小時。

▲▼日本大規模疫苗接種中心,疫苗施打,新冠疫苗。（圖／路透）

▲日本目前開放65歲以上高齡者預約施打疫苗。（圖／路透）

新冠疫苗解凍後，必須保存於2至8度的溫度下，但這次卻在8度以上的環境放置長達18個小時，有效性與安全性存在疑慮。然而工作人員27日在發現疫苗出現問題前，早已替119名高齡者施打了「常溫疫苗」。據悉，當天原定有357人接種疫苗，扣掉保留劑量與已施打劑量，問題疫苗還目前還剩下247劑未使用，將全數銷毀廢棄。

對於施打到未冷藏疫苗是否會出現問題，橫濱市政府僅表示，由於沒有相關知識，目前還無法確定，不過問題疫苗可能會導致民眾無法產生有效抗體，因此未來將針對這119人進行追蹤，後續也會實施抗體檢查，如有必要，將再次安排接種疫苗。

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