算出2021疫情再起！鳥卦師再卜2卦「曝好轉時間」：要到明年了

▲鳥卦師準確預測2021年疫情會再次爆發。（圖／鳥卦師王馨怡提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

資深鳥卦師王馨怡去年底曾卜卦算2021年疫情，當時卜到一支「復卦」，代表「陰氣已達到極盛，而陽氣衰」，她訝異地說，疫情可能會再次爆發，恐怕還更嚴重「病害勢力逐漸上長」。如今本土疫情真的失守，鳥卦師再次擔憂直呼，疫情恐持續到年底，明年春天才會好轉，更強調「再繼續空談，恐怕要封城。」

資深鳥卦師王馨怡28日用天上聖母籤算2021下半年疫情，抽到第55籤癸丑，籤詩為「須知進退總言虛，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」。她表示前2句指的是，要進要退都是空談，暗中作業的事不能用常理判斷；後2句的意思就是不能再大意了，「必須識時務知進退，如果言行不實，自然成事不足，敗事有餘。」

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她接著透露，疫情可能會持續到年底，「過了冬天有轉機，春天會好轉，有些事情總是一波三折」，更著急地說，如果疫苗、醫療量能問題再不解決，真的會很危險，停班和封城是一定會發生的事，「人民小心防疫顧好自己，關關難過關關過。」

王馨怡還用易經龜卦卜卦，得到「謙卦」，發現疫情中的另一個問題，「謙卦就是要謙虛，謙退的意思，指人有美德不自誇，有功勞不自是，也是指位居尊貴的人如果能謙虛，她的德行會更顯光輝」，暗指主事者現在就是要取有餘以補不足，權衡事物多寡輕重而公平施與，也不可以用剛武的態度行事，「台灣人民的健康生命真的很重要！」

＊本文僅分享民俗專家看法，文中評論不代表本報立場。

▼鳥卦師王馨怡。（圖／翻攝自王馨怡鳥卦命理粉絲團）