蘇貞昌砸250億發「家庭防疫補貼」　家有國小以下學童都可領

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成28日表示，針對6月4日後預計展開的紓困作業，蘇貞昌院長於今早7點半召開防疫紓困會議。為因應疫情發展影響，針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，討論防疫期間一次性定額現金補貼，以減輕父母的育兒負擔。

蘇貞昌院長表示，在考量政府財政、減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下，希望能針對家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。若能獲得立院支持，後續也請教育部和衛福部做好相關受理和發放的流程設計。

據了解，蘇貞昌在會中拍板，12歲以下孩童家庭每位孩童領1萬；0至12歲以及國高中特教學生，初估大概250萬人，預算約250億。

另外，蘇貞昌接著在8點再召開各部會的紓困行政作業流程會議，就各部會受理申請流程、表單設計、線上與臨櫃受理作業、現金核發等工作進行討論。

9點再與執政黨立院黨團柯建銘總召等幹部，會商紓困特別條例修法相關議題，並就上述「孩童家庭防疫補貼」之政策交換意見，並爭取立院支持本會期通過修法。

蘇貞昌強調，去年疫情發生後，政府展開之紓困作業，計有524萬人獲得現金補助、142萬人獲得貸款補助，701萬人得到相關負擔減免，共約1367萬人得到政府紓困的協助。因為去年的紓困及時，才能讓台灣迅速走出難關，使受衝擊產業降低損失，在防疫、振興的成功加乘下，創造台灣在全球疫情下一枝獨秀的經濟成長。

蘇貞昌說，紓困要及時，行政作業就要更加有效率，也請各部會盤點去年所遇到的種種問題，加強準備行政前置作業，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，政府就會在下禮拜立法院通過紓困特別預算條例修正案，行政院再向立法院提出特別預算後，在最短時間內直接匯入帳戶、並即時通知，無需再經申請程序，針對新申請者，也應做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

最後蘇貞昌表示，這波變種病毒來的又急又重，許多行業和家庭都面臨巨大衝擊，政府應該以去年防疫成功、經濟表現亮眼的基底，來全力協助人民度過難關。也請各部會針對各項作業加強流程演練，讓發放作業順利。