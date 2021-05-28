紓困超即時！蘇貞昌裁示：去年申請合格者「免填資料直接入帳」

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國發會27日報告紓困4.0政策方向。為了讓紓困即時，行政院長蘇貞昌28日上午召開會議討論，他強調，政院已加強前置作業，若立院下周順利通過《紓困條例》修正案，政院在6月4日即可展開紓困4.0作業，會在最短時間內，「把錢直接匯入符合資格、去年已填過資料者的帳戶，無須再申請」。

蘇貞昌強調，去年疫情發生後，政府展開的紓困作業，計有524萬人獲得現金補助、142萬人獲得貸款補助，701萬人得到相關負擔減免，共約1367萬人得到政府紓困的協助。

蘇貞昌說，正因為去年的紓困及時，才能讓台灣迅速走出難關，使受衝擊產業降低損失，在防疫、振興的成功加乘下，創造台灣在全球疫情下一枝獨秀的經濟成長。紓困要及時，行政作業就要更加有效率，也請各部會盤點去年所遇到的種種問題，加強準備行政前置作業。

對於紓困流程與時間，蘇貞昌也下令，政府就會在下禮拜立法院通過紓困特別預算條例修正案，行政院再向立法院提出特別預算後，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，「在最短時間內直接匯入帳戶、並即時通知，無需再經申請程序」。

另外，新申請者部分，蘇貞昌也要求同仁做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

蘇貞昌強調，這波變種病毒來的又急又重，許多行業和家庭都面臨巨大衝擊，政府應該以去年防疫成功、經濟表現亮眼的基底，來全力協助人民度過難關。也請各部會針對各項作業加強流程演練，讓發放作業順利。

其他人也看了這些新聞...

► 有感紓困！蘇貞昌砸250億發「家庭防疫補貼」 家有國小以下學童都可領

► 蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

► 紓困4.0懶人包 企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款