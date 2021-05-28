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善耕365／我們不是「萬華病毒」　警戒之後萬華社工的一線心聲...

▲ 疫情爆發後的萬華

圖、文／純潔協會萬華據點　陳治勳社工、善耕365

「現在做什麼事情都要先重申是來自「萬華」吧！」 陳社工服務於青少年純潔協會位在萬華的據點，平時從事弱勢青少課後照顧，及其家庭的資源協助。讓我們透過陳社工的視角，在警戒之後的萬華，看見弱勢兒童們與社福團體的處境。

「你好，我在萬華工作喔。」

本該熱鬧的萬華街區，頓時成了空城，明明才晚上七點，看起來卻如夜半般寂靜。

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現在做什麼事情都要先重申是來自 「萬華」吧！不管是物資發送，還是與人對應，他人可能會有防疫顧慮，畢竟疫情熱區的確大家都會害怕。說來無奈，但也只能講清楚「這是來自萬華的喔」、「我在萬華工作喔。」等，以防事後被別人問，又指指點點的，保護自己也保護大家。

宣布停課後的頭一兩天，因為得不斷為停課期間做聯絡與打點，在沒有出現發燒、不舒服的情況之下，也沒想過要去快篩。但之後看著每天確診人數攀升，又不斷顯示是萬華活動史居多，快篩的念頭也逐漸醞釀，心想，畢竟我天天進出萬華，又常常接觸不同族群的人(愛心店家、里長、據點長者與兒少..等)，是不是應該也要去篩檢一下會比較好。

但害怕萬一自己確診了，
我在隔離，那據點怎麼辦？孩子怎麼辦？

這樣的憂慮，不單只是思考自己。在停課的期間，我天天都以電話、LINE的方式，確認我們的個案家成員是否健康。畢竟在據點的彼此，就像一個生命共同體，只要據點其中一個人確診，後續影響的也不會只是一個家庭而已，其他的孩子也可能會確診，或是要被隔離……

萬華據點天人交戰，宛如如戰場的那幾天

據點做為學校端與家庭端的中繼站，承接著弱勢家庭課後照顧的責任，最煎熬的大概是5/14~5/17(週一)警戒前後這幾天。

在上未公佈停課前的5/14(週五)，就有家長詢問據點是否會暫停開放？哪怕萬華儼然成為大家口中的重災區，但作為社區據點，在還沒宣布停課前，我們能做的便是堅守陣線與提高各項防疫措施標準，持續地服務大家。若據點果斷停課，影響的卻是這些孩子課後沒有去處。

弱勢家庭的孩子於放學後就會來到萬華據點，透過課業輔導、晚間供餐、多元學習課程等，待至晚間九點。據點協助照顧陪伴這些孩子，對每個家庭的意義也不同，例如：讓特教身障家庭的父母能夠喘息、晚間供餐減輕了案家的經濟壓力、午晚班的勞力工作者不用趕著接孩子等等。

所以，我實在不敢隨便的終止據點的空間及服務。只能回應家長，我們一定會更謹慎處理防疫工作。

▲ 據點停課前的防疫措施

▲據點停課前的防疫措施。

然而，在5/15(週六)起，新聞不斷傳出萬華茶室、某動物王確診、以及萬華疫區爆發等聳動標題，同時萬華被匡列準三級防疫區。那時政府又尚未做出更多行政回應，據點端只能一直天人交戰，思索我們的何去何從?

最終在5/16(週日)，政府宣布了萬華四所小學停課一週，其中一所小學，涵蓋了據點其一學生群，為了一同守護孩子們的安全，據點也在週日趕緊同步跟進，宣布了停課的消息，避免後續產生群聚感染的風險。

接著我們協會也緊急召開了防疫會議，討論了相關的停課計畫，途中政府也宣布了雙北全面停課，到最後變成全台停課。

所謂社福，就是不斷地與人工作，照顧輔導孩子、扶持陪伴案家。最受影響的，我想就是無法直接的服務孩子及案家，儘管我們透過電訪、LINE等通訊方式連結著彼此，但我想力度還是有限的。

警戒後，擔心孩子是否無人可照顧.....

孩子們停課了，在還沒關心案家前，也曾擔心孩子是否無人可照顧，但得到的，卻是另一種令人心疼的答案。

▲萬華店家紛紛關店

部份從事服務業的家長(餐飲業、美容美甲、小吃店等……)早就有被業主宣布減班措施。不用特別告假，便已經有增加「休假」了。

學生無人照顧的問題似乎得到緩解答，
但孩子家庭經濟陷入困境又有誰能解套呢?

據點原本應該會有一名孩子無人照顧，此孩子未滿12歲、單親扶養、列冊低收入戶，父親需外出養家，平時學校與據點承接了孩子的大部分生活處遇，但因為爸爸剛好職災受傷在家休養，停課的這陣子，就能順勢陪伴他在家。說來又是另一個令人心疼的解答。

據點針對案家，也在第一時間，調查是否有需要協助餐點的情況，避免真的會有兒少，沒人照顧也沒飯吃的情況發生。也針對部份困難的個案，採取與居住地鄰近的店家合作，提供外帶自取餐點的方式，陪伴兒少度過這段日子。同時，據點收到各類物資後，也持續的派送到家戶中。

停課後，搖身成為Uber

疫情嚴峻下，不管是起初5/10那週，開始有些防疫破口風聲，還是現今停課的期間，或許復課後，志工的部分便是暫停服務。一來是保護大家，另一則我相信志工們或多或少，也會對於來萬華，擔心有群聚感染風險的疑慮。

因此，物資上在發放上就比較麻煩，以往上課期間，兒少離開前便可以直接託囑帶回去。現在則必須通過「奪命連環call」，確認領取方式與相互約定時間，才能將物資妥善處理完畢。特別是生鮮類與麵包熟食，因為有其時效性與新鮮度的問題。若沒有及時處理分送完畢，就浪費了捐贈者的心意。

例先前同仁，從北農載回了一批新鮮蚵白菜，此批物資原本是要供應給學校營養午餐使用的，如今停課了，便改為愛心物資捐贈，萬華據點總共分到三大箱。我在收到物資後，也持續發揮社工斜槓精神，搖身成為Uber，在蔬菜還翠綠之時，連忙配送至各個家戶中，否則就是換我臉綠了。

▲配送北農新鮮蚵白菜，給各個案家戶。

同島一命，只有病毒才是敵人

此外，令我印象最深刻的，莫過於我們的其中一家愛心蛋糕店家。此店家長期以來都會捐贈美味可口的蛋糕給孩子們當作點心。記得萬華疫情陸續爆發時，老闆娘的生意便又開始一落千丈，從週二捐三條、週三捐五條、到週五捐了十二條。期間還遇到台電大停電，望著烤到一半的蛋糕，對於禍不單行的店家來說，真的是欲哭無淚！

學校、孩子在面臨停課不停學的措施之下，對於這樣突如其來的考驗，老師們都很用心，也很專業，能將停課不停學的計畫一下子修正出來，我認為這也是一個好機會，趁此能看出孩子中，誰可以真正有「單兵作戰」的能力，可以自律、自主、自我學習。

我想平安是福，現在的我很平安健康，透過電訪視訊亦得知孩子及案家一切安好。

這幾天下來，不論是突然變成直播主的班導師、得請防疫照顧假的家長、停課不停學的孩子、堅守在各行各業的人、分流居家辦公、餐廳承受著無法内用的影響、大熱天穿戴防護衣的醫護人員們.....

每個人為了守護這個國家，都承受著疫情所帶來的衝擊。

許多的社福夥伴亦同，大家都很辛苦的守護著家戶，守護著需要幫助的人，不眠不休的站在前線，我們知道只有病毒才是敵人。所在萬華的人，不應該被貼標籤、被污名化，期盼更多人用友善的態度面對「萬華」，只有同心團結才能打贏這場戰役。


原文取自【善耕365公益媒合平台】
《我們不是「萬華病毒」。警戒之後，萬華社工的一線心聲...》

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