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豪撒32億誘民眾接種！加州狂推疫苗計劃　力拚6月15日前恢復經濟

▲▼美國,疫苗。（圖／路透）

▲美國正力推疫苗接種計劃。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國目前正全力推行疫苗接種計劃，加州為了說服仍未接種疫苗和質疑疫苗效力的民眾接種，推出了新的激勵措施，將為6月15日前接種新冠疫苗的居民，提供總額高達1.165億美元（約新台幣32.37億元）的現金和禮品卡。

綜合路透社等外媒報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，該州將自5月27日開始，為首批接種疫苗的200萬加州人，派發50美元（約新台幣1386元）的現金或雜貨禮品卡，而在6月15日前接種的民眾，則有機會參加幸運抽獎，其中10 人有機會各獲得150萬美元（約新台幣4160萬元）的樂透獎金，還有30人能獲得5萬美元（約新台幣138元）的獎金。

▲▼加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／路透）

▲加州州長紐森祭出多項獎勵，希望能提升該州的疫苗接種率。（圖／路透）

報導認為，紐森此舉是在為該州於6月15日全面恢復經濟做準備。加州公共衛生局局長阿拉貢（Tomas Aragon）表示，「部分加州人還未準備好在第一天就接種新冠疫苗，這沒有關係，因為這個計劃本就是為了那些需要其他誘因才能接種疫苗的民眾而設，以確保加州更加安全。」

美國目前正全力推行疫苗接種計劃，各地多個州政府都積極推出獎勵方案，希望能吸引民眾施打疫苗。白宮日前宣布與將與交友平台合作，讓已接種的用戶免費使用部分付費功能，各州也祭出多個疫苗樂透獎金，希望能刺激疫苗接種率。

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