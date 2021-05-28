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范雲神隱13天談疫苗　朱學恒怒轟：不讀書的文組誤國！不爽來告我

▲▼立法院教育委員會,范雲。（圖／記者李毓康攝）

▲范雲神隱13天，26日在節目露面大談疫苗。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣長林明溱日前擬向中國上海復星代理購買30萬劑BNT疫苗。不過，民進黨立委范雲神隱13天後，在政論節目上表示，跟代理商買疫苗萬一出了問題「是誰的問題？」對此，宅神朱學恒在臉書砲轟，這樣的言論，顯示范雲「一點社會經驗都沒有。」

南投縣長林明溱日前表示，縣府願撥出2500萬自行購買上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗「復必泰」，並在26日上午9點行文請示中央疫情指揮中心。不過，范雲26日在政論節目《台灣向前行》表示，疫苗直接跟原廠買才有保證，如果開放縣市去跟代理商，「出問題的話，那你最後是要告代理商，還是告原廠商？又算是誰的問題？」

▲▼朱學恒狂轟范雲，「不讀書的文組誤國」。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲朱學恒狂轟范雲，「不讀書的文組誤國」。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

對此，朱學恒27日就在臉書砲轟，「馬的，不讀書的文組誤國，有代理商你跑去找原廠買叫做水貨，才沒有售後服務好嗎？一點社會經驗都沒有還敢出來禍國殃民！」最後更直指「對！范雲，我就是在說你！不爽來告我！」

民進黨立委范雲日前被在野黨指控，疑似施壓交通部鬆綁機組員防疫措施，讓機師由原本的「5+9」調整為「3+11」，導致防疫出現破口。對此，范雲在5月12日受訪時曾回擊，現在講政治施壓，是在踐踏指揮中心的防疫專業，不料會議錄音檔流出，遭網友留言灌爆，神隱13天不再回應、更新貼文。

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