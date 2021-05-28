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第一線不能等！　黃珊珊開砲：買疫苗竟變政治問題「真的很離譜」

▲▼台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

雙北大鬧疫苗荒！台北市長柯文哲26日於記者會上向中央開砲，直問「疫苗何時來」。副市長黃珊珊晚間也在臉書痛批，每天跟病毒賽跑，疫苗是唯一的解方，但買疫苗在台灣竟然變成政治問題，真的很離譜。

黃珊珊表示，這一個多星期以來的疫情變化可以證明，我們的防堵速度真的跟不上病毒傳播的速度，而長輩病情惡化的速度又比醫療系統加開病房的速度更快，一年多來，我們引以為傲的醫療體系與防疫成果，趕不上病毒的變化，之前各國的經驗，就算是硬封城，也沒辦法讓病毒傳播停下來，只有疫苗是唯一的解方。

黃珊珊提到，一年前大家只能封城，因為當時沒有疫苗，現在全世界有了疫苗，但是台灣還是只能作去年各國做過的事，封城、禁足、醫療系統緊繃，並沒有因為一年過去，我們可以比較從容的面為這場疫災，因為我們買的疫苗都還在國外排隊，病毒現在的速度，「每一天的驚人確診與死亡數字，在美國大使的眼中竟然還算不夠多，這一點我真的聽不太懂。」

黃珊珊感嘆，「我們要繼續排隊等疫苗，但是，人命是不能等的，第一線工作人員是不能等的」，之前中央說任何藥商都可以自己買，所以叫地方政府自己想辦法，今天又說中央統一採購三千萬劑，而且向原廠買才有保障，到六月進兩百萬劑，八月才會進來一千萬劑，各位，今天才5月27號，我們第一線恐怕等不了那麼久就會潰敗了。

黃珊珊說，市長一直說要求有疫苗就趕快發到地方，但中央突然說地方政府自己也可以採購，這一年我們都被要求配合聽從中央的指揮，每一個動作都要報請中央同意，如果早點說，那我們早就可以自己做了吧，「買疫苗在台灣竟然變成政治問題，真的很離譜」，對人民而言，買到疫苗最重要，疫苗打到身上免疫更重要，因為，要解決我們眼前的問題，不可能再等三個月吧！

黃珊珊也說，封城只能讓疫情趨緩，不可能消散！國外一年多以來的經驗，美國英國和以色列，都是施打疫苗才能讓疫情真正趨緩下來！她強調，這場戰役，是可以贏的，我們會盡其所能，讓市民不再受苦，讓大家不要再有遺憾。

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