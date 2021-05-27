不滿帥男友劈腿女同事　她拷貝記憶卡PO「妳幫我吹頭」下場慘

▲北市鄭女不滿男友劈腿，竟偷拷貝男友車上行車紀錄器記憶卡，並將錄音擋PO上部落格。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名鄭女不滿男友與公司另名女同事交往，竟擷取男友平板電腦對話紀錄，趁機到男友車上拷貝行車紀錄器記憶卡，更上部落格，將男友與女同事照片張貼並留言「寶寶，我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」等字眼，再將網頁連結傳送到同事LINE群組，女同事看見後憤而提告。士林地檢署偵結，依妨害秘密等罪將鄭起訴。

鄭女因不滿何姓男友與公司另名女同事小英（化名）交往，今年1月11日某時，利用向何男借得平板電腦辦公的機會，擷取平板電腦內男友與小英的LINE對話紀錄；甚至趁機到何男車上拿東西時，拷貝男友車上行車紀錄器內記憶卡紀錄何男與小英親密對話音檔3段。

1月11日前數日，她在住所上網登入部落格，並將LINE對話及親密對話音檔3段，並張貼何男與小英的照片留言「你對她真是既貼心又細心，只差沒有跪下來舔了（喔搞不好有啦）」、「寶寶，我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」、更加碼留言「是助理？是交往？是炮友？還是Suger Daddy？」

1月11日鄭女將部落格網頁連結傳送到包括小瑛在內共36名同事的LINE群組，讓所有同事都看到部落格內容，小英看到後認為遭受汙辱，並怒告鄭女。

▼鄭女不滿男友劈腿女助理，竟偷拷貝LINE對話及行車紀錄器挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

鄭女警詢及偵查時辯稱，她和何男交往多年，公司同事都知道他們是情侶，豈料去年11月開始何男就跟小英走得比較近，公司同事都會見狀來關心。鄭女強調，她刊登文章的目的是要讓同事了解她的現況，她是針對何男並不是小英，難過表示，「我就是很氣憤，沒考慮那麼多，更沒有要妨害小英的名譽、秘密。」

檢警勘驗小英公司LINE群組對話紀錄截圖及部落格截圖60張，認鄭女各涉犯無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人的秘密、及加重毀謗等罪嫌，共2罪，犯意有別、行為互殊，建請法院分論併罰。

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