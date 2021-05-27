尿急跑廁所！他「1個習慣動作」驚覺被綠　全網讚爆小王

▲國外一名網友掀起馬桶坐墊發現自己被綠。（圖／TikTok@kingmal_27）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友在家上廁所，習慣性地掀起馬桶坐墊，竟發現小王留下的秘密紙條，原來女友曾經趁著自己不在家時，帶別的男人回來，發生一夜情。他將這封「告解信」的發現過程分享至推特，引發熱烈討論。大部分網友都大讚小王把證據藏在這個「只有男生才會看見」的地方，簡直就是「天才」。

網友在貼文中表示，「女友趁著我出遠門時背叛了我，而那傢伙在馬桶坐墊下留了一張紙條」。小王寫道，「這個小妞隔天早上才告訴我，她有男友了。我很抱歉透過這種方式告訴你，但如果我是你，我會想要知道這一切的。抱歉了，兄弟」。

此照片也被分享至TikTok和Reddit上瘋傳，大部分人稱讚小王實在太聰明，勇敢說出真相也非常值得敬佩，「他真是個狠角色」、「尊敬那傢伙」、「做得好啊」、「說實話，經過這件事以後，我甚至可能都不會生他的氣了」。但也有人質疑，劈腿的女友怎麼可能沒有發現，才剛認識的新歡突然拿出紙筆寫字，還把膠帶拿進廁所裡。

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