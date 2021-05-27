拜登下令調查新冠起源　陸：先讓WHO調查美國！

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）26日表示，他已下令情報部門加倍努力調查疫情起源，並敦促中國參與國際調查。對此，大陸外交部27日表示，美方口口聲聲要中國參與國際調查，那就請美方也能像中國一樣，立即同世衛組織開展溯源研究合作，對美國進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查，回應國際社會的關切。

大陸外交部發言人趙立堅指出，中國「實驗室洩露論」極不可能的結論，已經被清楚地記錄在世衛組織聯合考察組的研究報告中，這是權威的、正式的、科學的結論，「聯合考察組國際專家多次在不同場合對中方的開放透明態度給予積極評價。」

趙立堅提到，然而，美國一些人全然無視事實和科學，全然不顧自身溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實，反覆鼓譟要對中國進行再調查，這充分說明，美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想藉疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責，「這是對科學的不尊重，對人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透）



趙立堅表示，美國新冠肺炎確診和死亡病例數分別超過3300萬和60萬，位居全球首位，美國不深刻反思，反而企圖甩鍋中國，「我想問一問，他們居心何在？良心何安？」

趙立堅強調，「德特里克堡基地疑雲重重，美國還有200多個生物實驗室散佈全球，這裡邊究竟藏著多少秘密？2019年7月，弗吉尼亞州（維吉尼亞州）北部出現不明原因呼吸系統疾病，威斯康辛州大規模暴發電子煙疾病，這又有什麼隱情？美方何時向國際社會公佈相關病例的詳細數據和信息？美方欠國際社會一個交代。」

趙立堅指出，美方口口聲聲要中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，那就請美方也能像中國一樣，本著科學的態度，立即同世衛組織開展溯源研究合作，對美國進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查，充分回應國際社會的關切，為人類早日戰勝疫情、更好地應對未來突發衛生事件作出積極的貢獻。

趙立堅還說，此次美國企圖動用情報力量來搞所謂調查，其動機和目的一目了然，事實上，美國情報部門的黑歷史早已是世人皆知，當年他們把一小瓶洗衣粉當作伊拉克持有大規模殺傷性武器的證據，自導自演白頭盔組織擺拍所謂敘利亞化學武器襲擊影片，這都是美國情報部門的傑作。

趙立堅提到，美國前國務卿蓬佩奧更是大言不慚，說自己曾任中情局局長，撒謊，欺騙，偷竊，還有一門課程專門教這些，並稱這才是美國不斷進取的榮耀，「這種毫無信譽的情報部門搞出的所謂調查結果，又有什麼公信力可言？」