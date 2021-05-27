外師協同各領域全攻略 　台南全新公版直播教學等你來上課！

▲台南市教育局長鄭新輝，公布自5月31日起，未來兩週新的公版直播教學課表，讓親師生可以提早規劃在家自主學習的時程安排。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南公版線上直播教學自5月20日播出以來深獲全台各縣市老師、家長與學生歡迎與肯定，開播4天累計觀看人次已破240萬，為因應教育部宣布停課延長至6月14日，學生在家安心學習需求，教育局長鄭新輝27日上午公布自5月31日起，未來兩週新的公版直播教學課表，讓親師生可以提早規劃在家自主學習的時程安排。

鄭新輝局長指出，新的課表將以國小1至6年級為對象，內容包含6大領域8個科目，每天推出28-40門課，除了原有的國語文、數學、英語、自然與社會5個科目外，新增低年級「全英語主題課程」，以及中高年級的「藝術」、「健康與體育」。

黃偉哲市長表示，為了防疫而延長停課兩週是不得不的決定，對學校和老師而言，做好停課不停學的規劃與準備是一種挑戰。所幸教育局和輔導團專家教師群齊心協力、用心規劃公版的線上直播教學課程，加上授課教師認真備課，精彩的教學表現更吸引北中南東各縣市老師、家長與學生上網點閱，也造成轟動。學習是永不止歇的工作，每位老師都是孩子終身學習的守護者。在疫情嚴峻的時刻，感謝所有為學生停課不停學努力付出的教育夥伴，也期待經滾動修正後的新課表，讓學生有更豐富的學習品質。

教育局長鄭新輝表示，統計直播教學4天各領域的觀看人次，以國語文最多，數學和英語次之，顯示「工具性學科」依然是學生和家長的首選。分析這兩週1-9年級每門課的點閱數據發現，國小低年級的點閱率最高，其次是中、高年級，國中相對較少。其次，依據5月26日教育局對全市國中小教師線上教學現況調查顯示，國中各領域教師有採用「同步-遠距視訊教學」的比例已達95%以上，亦即國中教師已普遍具備獨立進行遠距教學能力，且學生也較能適應視訊互動式的教學方式。因此，新的直播教學課表將以國小階段的課程為主軸，並新加入3個科目，讓各領域的學習更為完整。其中低年級的「全英語主題課程」，將由外師與本國師協同進行教學，內容將更為精彩。

國小國語文領召永康勝利國小張維文校長表示，直播教學兩週的課程進度，除了低年級外，各年級本週將陸續完成。為強化學生在語文領域中相當重要的閱讀理解策略，接下來會特別規劃相關的主題課程，歡迎家長也一起來上課，學習怎麼陪伴孩子閱讀。

國小英語文領召西門國小呂翠鈴校長表示，國小英語文課程從三年級才開始，但南市雙語教學從小1就開始扎根，與外師協同進行雙語教學是台南市的強項，新的課表中新增低年級「全英語主題課程」，將會有不一樣的教學風貌，歡迎對全英語主題教學有興趣的低中高年級學生一起來上課。

教育局長鄭新輝表示，為了兼顧遠距教學品質和學生視力保健，建議老師在進行遠距視訊教學活動設計時，要留給學生眼睛適度休息時間。遠距教學的活動設計，可以在一節課中穿插老師線上講述、學生離線習作、師生互動討論。學生可在離線習作時，關掉銀幕讓眼睛休息。老師也可規劃在某單元的不同節次，輪流採用部分同步(遠距視訊教學)與非同步(學生線上自學媒材)的混成式教學，例如，先以同步遠距視訊教學講解課程重點，接著指派學生觀看指定的非同步線上自學媒材與作業，最後再以遠距視訊教學和學生討論自學內容並進行評量與回饋。授課網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/Index.html

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