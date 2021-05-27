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訓犬師山區迷航車卡溝　內埔泰武警「神力」助脫困

▲內埔警分局泰武所長黃文祺與警員陳智峯協助休旅車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局泰武所長黃文祺與警員陳智峯協助休旅車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓訓犬師駕駛休旅車載妻子從台南市區至屏東縣泰武鄉阿瑪灣瀑布群及屏東科技大學等地，進行犬隻訓練及研究，因天色昏暗，輪胎陷入山路邊溝，動彈不得；由於收訊不良，他摸黑走了近9公里，才有訊號，打電話向內埔警分局求助，找來村民協助脫困。

▲內埔警分局泰武所長黃文祺與警員陳智峯協助休旅車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼警方趕到現場、休旅車輪胎卡邊溝。

▲內埔警分局泰武所長黃文祺與警員陳智峯協助休旅車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局泰武所員警於日前晚間接獲報案，陳姓民眾稱其休旅車左前輪卡在山路山溝，無法脫困，該所立即通報所長黃文祺與警員陳智峯趕赴現場。

據了解，陳姓訓犬師駕車與妻子二人從台南市區至屏東，欲前往泰武鄉阿瑪灣瀑布群及屏東科技大學等地，對犬隻進行訓練及研究，途中因地處偏僻山路，視線昏暗，在轉彎時車輛前輪陷入山路邊溝，動彈不得。

夫婦二人欲自力救濟未果，想打電話求助時，卻發現手機無訊號，陳姓民眾只好獨自摸黑走了8、9公里的山路，至萬安村手機有訊號後，才向警方報案求助。

黃、陳二員趕往現場，發現車輛已陷入邊溝，難以脫困，於是黃所長商請居住在萬安村之民力前來協助，隨後警方請陳姓民眾先行上車並發動車輛，黃所長與民力等人則合力以徒手推車方式，並由陳男順勢踩踏油門，讓車輛順利脫困。

陳男表示，當時車輛卡住時，與妻子二人一籌莫展，所幸經警方等人的鼎力相助，順利脫困，隔天能如期前往屏科大工作，對警方的協助相當感激。

分局長蔡耀順表示，山區導航須搭配正確的地圖圖資，才不致陷入導航失靈的窘境，尤其是夜晚，民眾若不熟悉山區路況，可先向當地人或至轄區派出所向員警口頭探問，導航則作為輔助工具，而前往偏遠山區更應注意路況及自身攜帶之裝備，以避免意外發生。

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