蔡英文保護國產疫苗？柯文哲：我會選「韓國戰略」台灣強項是代工

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，疫苗近日成為熱門話題。面對中央採購疫苗政策是不是想保護國產疫苗？台北市長柯文哲表示，倘若是他來決定，那他會選擇「韓國戰略」，畢竟代工是台灣的強項，自己做品牌很吃力。

面對疫情持續嚴峻，北市府27日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，針對疫苗、北市替代役男確診、醫療量能吃緊等問題做回應。

被問到中央採購疫苗政策到底是卡在面子，還是純粹保護國產疫苗？如何看待總統蔡英文稱，買德國BNT疫苗遲遲未能買成，是因為中國大陸介入？柯文哲回應，據他所知，BNT是有代理權的問題，但老實說細節他也不清楚，「這個時段我們是做事，把人民生命放在思考裡面，就這樣呼籲了。」

柯文哲表示，國產疫苗要不要發展是見仁見智，若是他的話，會採用「韓國戰略」，一開始就做代工，因為代工是台灣強項，不要去搶別人專利權並發明新的，由於大廠才有能力拿到世界發行權利，乾脆就代工，台灣區就自己賣，台灣區以外就繳回去給總公司賣。

「如果重來一遍，如果是我決定，我會選代工策略。」柯文哲強調，這是台灣的強項，現在自己做品牌，坦白講很吃力，所以才說為什麼要把國運賭在冒險上面？不過國家有自己的考量，所以沒有對錯、每個人有每個人的想法，「所以我沒有抱怨，只是說如果美國願意賣給我們⋯算了！盡量想辦法啦！」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）