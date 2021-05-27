「北病南送」協調台大3新冠患轉院　指揮中心曝專責病房增設數量

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土疫情未歇，5/11至今（27）日已累積5493人確診，還有47人不幸喪生。指揮中心5/22起通令500床以上的醫院週五前撥出急性病床的1/10作為專責病房使用，多家醫院已陸續完成開設，目前專責病房已從2412床增加至3932床，增加的1520床分佈在各縣市；全台各大醫院開設的專責加護病房共356床，已收治43名新冠病患。

根據指揮中心統計，截至5/25全國負壓隔離病床數共計1037床，可使用345床；專責病床數共計3522床，可使用2207床，專責加護病房病床數則在佈建中。9997台呼吸器中，也只剩1027台可用。至於確診病例數最多的雙北，專責加護病房直接「掛零」，新北負壓隔離病房79床剩5床。

醫療應變組副組長羅一鈞5/27在記者會公布最新數據，全台負壓隔離病房床數1101床，只剩下209床；專責病房可使用床數增加，從昨日的2412床增為3932床，增加病床數會由中央調度支援收治雙北病患。

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至於全國專責加護病房中，目前已開設356床，且收治了43位新冠病患，還有20多家醫院陸續開設中，預計總床數還會往上加。至於呼吸器剩餘數量則與前天持平，同樣剩下1027台。

羅一鈞表示，全台各大醫院增設的病床，將由六區EOC執行長配合網區指揮官做北、中、南調度，在雙北重症患者轉送部分，初步採用醫學中心配對方式，例如北部A醫院搭配中部B醫學中心，便於直接做橋接。昨天EOC就已協助轉送3位台大病患到其他3家醫院去，之後也會持續做分流。