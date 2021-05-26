嘉義宮廟前民眾哈啦警勸誡...解散！回馬槍12人重逢各罰3千

▲水上分局轄區對民眾多次群聚開罰。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情日益嚴峻，嘉義縣水上分局加強巡視轄內特種營業處所營業情形，並同時利用擴音器至村里廣場進行防疫宣導，提醒民眾保持安全社交距離，卻有民眾勸導離去後又再次聚集以及未戴口罩屢勸不聽等情事，因此開罰。

水上分局太保聯合所21日接獲民眾報案，稱某宮廟前有民眾聚集，警方接獲通報後隨即前往報案地點，第一次到達現場時警方先行勸導，並告知因應疫情嚴峻不要聚集，民眾當下立即解散，不料見警方離開後又聚集，經民眾再次檢舉，警方再次到場，發現仍有12名民眾在場，警方蒐證當下並抄登資料，後續將該資料報請分局函送衛生局並裁罰每人各三千元。

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▲水上分局轄區對未戴口罩民眾開罰。（圖／水上分局提供）

另鹿草聯合所巡邏員警同天巡邏時，發現有一民眾在鹿草郵局前騎腳踏車未戴口罩，經警方勸導後仍不佩戴，遂依違反傳染病防治法舉發，相關資料函送衛生局並裁罰違規人新台幣三千元。

水上分局長程純濱表示，疫情已提升第三級警戒，民眾應減少非必要的外出及活動，做好個人防疫工作，出門務必戴好口罩，且勤洗手與消毒，並同時遵守嘉義縣長翁章梁所提倡之5 GO力「戴口罩、勤洗手、守距離、要消毒、疾管家」。

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