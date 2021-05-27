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民進黨團提紓困條例修正動議　預算總額上限加碼至8400億

▲▼四平街商圈,三級警戒,防疫,小吃店,生意冷清,沒有人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨團提出紓困條例修正動議，主張將預算總額上限加碼至8400億。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元。對此，民進黨團27日在立院朝野協商時提出修正動議，主張將紓困條例所需經費上限調整為6300億元，並得視疫情狀況，以不超過上限額度3分之1再編列特別預算，亦即最高可編列8400億元。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案已函請立院審議。

不過，立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案」相關事宜時，民進黨團在會中提出修正動議，主張將紓困預算總額上限調整為8400億元

根據民進黨團所提修正動議，明訂本條例所需經費上限為新台幣6300億元，並得視疫情狀況，以不超過上限額度3分之1再編列特別預算，甕請立法院審議。換言之，最高可編列8400億元。

民進黨團指出，鑒於嚴重特殊傳染性肺炎疫情於國際間仍屬嚴峻，近期國內確診病例持續增加，為防範及阻絕疫情，相關防疫作為級防疫設備、物資必須繼續實施及整備。

此外，為保障配合防疫措施者權益，提供受疫情影響致營運或生計困難產業、民眾相關紓困及振興措施，因此提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條條文修正動議，提高條例所需經費上限至6300億元，並得視疫情狀況，以不超過上限額度3分之1再編列特別預算，以維持國內經濟、民生之安定。

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