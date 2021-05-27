這波本土疫情已破5千例！張上淳：139名重症使用呼吸器

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布401例本土個案和266例校正回歸，總共667例，目前這波本土疫情已經累計破5千例，重症患者也越來越多。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，目前有139位患者使用呼吸器中，2位使用葉克膜。

指揮中心今也公布新增13例死亡個案，大多是60歲以上年長者，其中有8人具有萬華活動史，這波疫情近半個月來已經有47死。

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今新增死亡案例中，案1399為本國籍70多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月12日因其他原因就醫，13日檢驗陽性後住院，15日確診，24日死亡。

案1753為本國籍60多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月13日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，17日確診，20日收治住院，26日死亡。

案2328為本國籍70多歲男性，有洗腎、心臟病等慢性病史，有萬華區活動史，5月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，17日就醫採檢，18日收治住院，19日確診，25日死亡。

案2674為本國籍70多歲男性，有萬華區活動史，5月16日有喉嚨痛、咳嗽等症狀，17日因其他原因就醫後收治住院並採檢，20日確診，26日死亡。

案2762為本國籍60多歲男性，有糖尿病、高血壓、哮喘等慢性病史，有萬華區活動史，5月18日出現發燒、腹瀉等症狀，20日確診，21日入住集中檢疫所，25日死亡。

案3039為本國籍70多歲男性，曾接觸確診個案，5月18日出現發燒等症狀後就醫採檢，21日確診，23日入住集中檢疫所，26日死亡。

案3179為本國籍90多歲女性，有萬華區活動史，5月19日出現發燒、發冷等症狀，20日就醫後住院，22日確診，25日死亡。

案3429為本國籍60多歲女性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月17日出現發燒症狀，20日就醫後收治住院並採檢，22日確診，26日死亡。

案4428為本國籍90多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，5月18日出現咳嗽及呼吸困難症狀，21日就醫後收治住院並採檢，24日確診，26日死亡。

案5676為本國籍40多歲女性，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。

案5993為本國籍60多歲男性，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史，有萬華區活動史，5月20日出現呼吸喘等症狀，24日就醫並採檢，當日死亡，26日確診。

案6316為本國籍70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，5月20日因出現呼吸困難症狀就醫並採檢，25日死亡，27日確診。

案6503為本國籍50多歲男性，有主動脈剝離病史，5月22日出現呼吸喘等症狀，25日在家中昏迷後急救送醫，同日死亡，採檢後於27日確診。