咬下是鮮甜海味！超商開賣超邪惡蒲燒鰻魚粽　還有紫米粽狂爆芋泥

▲粽子裡包了一大片蒲燒鰻，再刷上特製醬汁。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

端午節即將到來，想吃點不一樣的粽子嗎？萊爾富就推出「蒲燒鰻魚粽」，粽子直接包進一大片蒲燒鰻，還加特製滷汁和獨家蝦酥，另外還有包了韓式泡菜和豬肉的創意粽子，吃貨們絕對不能錯過，在家上網就能預購。7-11則是和胡同燒肉、老虎堂合作打造特色粽，其中胡同燒肉粽包了秘製醬汁滷製特選三層肉，還吃得到栗子和鹹蛋黃，每一口都瀰漫幸福感。

萊爾富這次精選北部粽、南部粽、創意粽、冰粽和素粽等24款私藏肉粽口味，其中「狀元蒲燒鰻魚粽」口味超特別，直接將美味的蒲燒鰻魚包進肉粽裡，再加上獨家蝦酥，每一口都充滿幸福感。

▲韓式泡菜豬肉粽。



▲椰香芋頭紫米粽。



萊爾富還特別引進「Food二代韓式泡菜豬肉粽」，採用肥瘦比例油花分布均勻的梅花肉片，加上100％純手工自製韓式泡菜，是款創意十足的中韓合併美味，另外還有素食「Food二代椰香芋頭紫米粽」，嚴選位於花東縱谷的銀川有機黑糯米及有機圓糯米，搭配大甲芋頭、椰奶。

7-11今年特別網羅星級飯店、地方排隊名店推出多款南北粽，包括「晶華酒店滬式東坡粽」、「晶英御品帝王粽」、「郭家經典古早味肉粽」以及「亨記經典北部粽、南部粽」等，讓民眾一次吃遍南北口味。同時更首次攜手胡同燒肉開發「胡同元氣燒肉粽」，以胡同燒肉招牌獨門秘製醬汁滷製特選三層肉，搭配栗子、鹹蛋黃、香菇及蝦米，讓傳統美食再添新意。

▲還有別了HELLO KITTY蝴蝶結的超Q粽子。

除了傳統粽之外，7-11也祭出多款冰涼爽口的點心粽，首推「老虎堂冰心粽」，虎式黑糖Q彈外皮搭配人氣紅茶厚拿鐵以及老少咸宜的綿密紅豆、香濃芋泥3種口味，另還有「手信坊晶漾冰粽」以及「郭元益好端端冰粽」，讓民眾涼爽過端午。

少女最愛的HELLO KITTY也化身為可口粽子，北部粽繫上超可愛蝴蝶結，還附贈有立體造型浮雕的醬油碟，KITTY粉一定要收。