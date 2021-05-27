台中新增11例足跡圖曝光　「3處菜市場」全聯、超商均入榜

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記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，中央疫情指揮中心26日公布，台中市新增11例本土病例。台中衛生局隨即公布了最新的確診個案公共場域足跡，包含西屯水崛頭黃昏市場、大雅馬岡市場、建國市場及全聯超市等，其中有8都出自於泰安附幼群聚，以及1名出自美樂地KTV群聚等。

▲台中衛生局公布確診個案公共場域足跡圖。（圖／記者游瓊華翻攝）

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台中衛生局26日下午公布了新增病例的活動足跡，分別是17日晚間一列自強號列車；19日上午典安藥局、下午4時水崛頭黃昏市場、馬岡市場；22日上午7時建國市場、下午3時30分全聯大智店；23日上午9時7-11福廣門市；24日上午10時許中央健保署中區業務組等，另外還有5人在台中市區內無公共場所活動史。

台中市疫情不斷升溫，本土26日新增11例（其中2例為校正回歸），有8例全部來自西屯區泰安附幼群聚，使整個傳播鏈擴增到15人。新增8人分別是5635（婦幼2號老師）、5636（婦幼1號老師的父親）、5642（附幼主任）、6102（主任小一兒子）、6101（幼兒園學生、案5447兒子），以及尚未編號的3例，目前均已送醫隔離治療。

▲泰安附幼群聚關係圖。（圖／市府提供）

台中市長盧秀燕表示，儘管泰安國小附幼群聚新增的確診者，主要以「幼兒園老師及其小孩、家人」為主，但其中2名老師的小孩有就讀泰安國小小學部，為了加強防堵疫情，因此重啟已撤離的前進指揮所，針對小學部師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗。

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